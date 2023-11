Sejm si zvolil predsedu, poľský premiér Morawiecki rezignoval

Dolná komora si zvolila predsedu

Vláda, ktorá prekoná stranícke rozdiely

13.11.2023 (SITA.sk) - V Poľsku sa po prvý raz od októbrových volieb zišiel nový parlament a premiér Mateusz Morawiecki ponúkol rezignáciu jeho konzervatívnej vlády, tak ako sa to vyžaduje.Poslanci v dolnej komore parlamentu - Sejme si už zvolili svojho predsedu. Je ním Szymon Hołownia , ktorý je lídrom centristickej strany Poľsko 2050.Parlamentnú väčšinu vo voľbách získala aliancia proeurópskych strán, ktorá sa zaviazala obnoviť demokratické štandardy v krajine.Očakáva sa, že sa ujme moci, ale stále musí počkať, možno až štyri týždne. Prezident Andrzej Duda totiž poveril zostavením vlády Morawieckeho ako lídra najväčšej strany - Právo a spravodlivosť (PiS) , ktorej je spojencom, a večer ho znova vymenuje za premiéra. Aliancia za svojho kandidáta na premiéra vybrala Donalda Tuska Morawiecki v prejave v parlamente vyjadril želanie vybudovať novú vládu, ktorá prekoná stranícke rozdiely. Keď žiadal o podporu, jeho kritici reagovali smiechom.Očakáva sa, že prezident, ktorého funkčné obdobie vyprší o rok a pol, bude mať s novým parlamentom náročný vzťah. Duda vyzval zákonodarný zbor, aby sa povzniesol nad rozpory.„Ústavný poriadok musí byť zachovaný, nebudem súhlasiť so žiadnym obchádzaním alebo ohýbaním zákona," vyhlásil však Duda, čo sa tiež stretlo so smiechom.PiS a samotného Dudu v posledných rokoch kritici obviňujú z porušovania postupov.V pondelok popoludní zasadá aj 100-členný Senát, kde má tiež väčšinu Tuskom vedená aliancia.