Sekerovi sa v Dallase vyhýbajú zranenia a o svojom tíme tvrdí, že môže vyhrať Stanleyho pohár

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera pred sezónou zmenil klubové farby a stal sa hráčom Dallasu Stars. Na rozdiel od predošlých ročníkov sa mu vyhýbajú zranenia a doposiaľ chýbal iba v štyroch stretnutiach. V rozhovore pre web NHL.com/sk sa vyjadril, že je spokojný so svojou pozíciou v tíme a tiež neskrýva ani vysoké ambície.Má podľa bojnického rodáka Dallas na to, aby v tejto sezóne získal Stanleyho pohár? "Určite. Hlavne po tom začiatku si chalani začali veriť a myslím si, že keď hráme svojím systémom a náš hokej, ktorý nás zdobil počas víťaznej série, tak môžeme zdolať hocikoho. Videli sme to napríklad v utorok v Colorade, tam sme začali zle, ale potom sme sa stále zlepšovali a nakoniec sme vyhrali. Najskôr sa však treba dostať do play-off a potom uvidíme, čo sa tam stane," vyjadril sa Andrej Sekera.Tridsaťtriročný obranca pôsobí už v piatom tíme NHL, pričom si vyskúšal mužstvá zo všetkých štyroch divízii."V každej destinácii bolo niečo pekné aj niečo zlé. Nedá sa povedať, ktorá bola najhoršia a ktorá najlepšia. Každá nejakým spôsobom zasiahla do môjho života a niečo vo mne zanechala. V porovnaní s ostatnými sezónami je to lepšie, hlavne kvôli rodine. Po tréningoch môžeme ísť niekam von, hrať sa na ihrisko a podobne. V Edmontone bolo pekne, ale teploty nám niekedy nedovolili ísť von," uviedol reprezentačný obranca SR.Sekera nazbieral v aktuálnom ročníku sedem bodov za dva góly a päť asistencii. Strelecký účet si otvoril na Nový rok v prestížnom zápase pod holým nebom, v ktorom Dallas zdolal Nashville 4:2."Bol to veľký zážitok a budem si to pamätať do konca života. Od toho tréningu, ktorý sme o deň skôr mali aj s rodinami, cez celú šou až po skvelú organizáciu tejto akcie. Pre diváka bolo určite veľmi zaujímavé a mne sa podarilo streliť gól," dodal Sekera.