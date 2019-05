Selaví oslavovalo Sauvignon Blanc Day

Perla gastronómie v súlade modernosti a tradície

Oficiálne oslavy odrody Sauvignon Blanc začínajú každoročne 3. mája v srdci vinárskej oblasti Nového Zélandu. U nás nie je tento sviatok príliš známy a nevenujeme mu intenzívnu pozornosť tak, ako vo svete. Vinári v Marlborough si však pripomínajú tento významný deň mnohými aktivitami, ochutnávkami, návštevami regiónu a vzdelávaním sa o tejto zaujímavej odrode.Majiteľ vinárstva Fabig Fabiga z moravských Hustopečí, ktoré sa na odrodu Sauvignon Blanc orientuje, Roman Fabig, je v Českej republike považovaný za kráľa moravských Sauvignonov a keďže výrobu vín orientuje do gastronomického segmentu, svoj talent spojil so šéfkuchárom Selaví, Jirkom Zajíčkom. Ten pripravil 5-chodové degustačné menu zo sezónnych surovín, ako púpava, špargľa, hrášok či žerucha. "V rámci vytvárania menu som akceptoval najmä vína, ktoré museli dotvárať s chodmi harmóniu. Vždy staviame na čerstvosť sezónnych surovín, ktoré sme tentokrát zladili v kombinácii trávnatých sauvignonov," vysvetlil J. Zajíček.Kuchyňa Selaví v sebe nesie prívlastky ako živelnosť, tradícia a autentickosť tvorby. Miestna zelenina, bylinky a produkty výhradne od lokálnych dodávateľov zároveň dopĺňajú hlavné elementy, ktoré sa odrážajú v prípravách všetkých pokrmov. V reštaurácii a vínotéke Selaví môžete očakávať s ľahkosťou naservírovanú inovatívnu gastronómiu so zachovaním integrity miestnych oblastí, ktorú podčiarkuje historický súlad modernosti a tradície. Štyri ročné obdobia nám navyše poskytujú široký a pestrý výber čerstvých ingrediencií, vďaka čomu sa paralelne a s nekonečným farbeným spektrom odrážajú v každom sezónnom menu reštaurácie. Práve tieto prvky charakterizujú mozaiku kuchárskeho umenia českého šéfkuchára Jirku Zajíčka, ktorý nakonfiguroval kuchyňu Selaví s inovatívnosťou, no zároveň s odkazom na tradíciu. Vyberiete si z viac ako 400 druhov vín – z rodinných a butikových vinárstiev zo Slovenska, Moravy a regiónu bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Z nich viete dokonca ochutnať aj formou "by the glass" – t. j. po pohári.Bc. Zuzana Antalová,PR marketingová špecialistka,Inzercia