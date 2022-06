Šeliga bude v parlamente apelovať na poslancov, aby neprelomili prezidentkine veto v prípade Matovičovho balíčka

Zákon skončí na Ústavnom súde

Treba nájsť zhodu v koalícii





Prezidentka 9. júna vrátila do NR SR na opätovné prerokovanie zákon z 24. mája o financovaní voľného času dieťaťa tak, ako to avizovala v utorok 7. júna. Vtedy uviedla, že vetuje tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, plánuje sa obrátiť na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.



11.6.2022 - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) spoločne so svojimi kolegyňami navrhne poslancom, aby v parlamente vyhoveli pripomienkam prezidentky SR Zuzany Čaputovej a neprelamovali jej veto.Uviedol to vo svojom profile na sociálne sieti po tom, čo si detailne prešiel jej pripomienky s ich odôvodnením.O svojom postoji vopred informoval ministra financií SR Igora Matoviča aj predsedu vlády SR Eduarda Hegera (obaja OĽaNO).Podľa Šeligu by nemala koalícia riskovať avizované podanie zákona na Ústavný súd SR , ktoré plánuje prezidentka v prípade prelomenia veta.„Inými slovami, je podľa mňa správne doručiť peniaze ľuďom hneď od 1. júla a zostatok dopracovať, ako riskovať, že nebudú žiadne prídavky ani žiaden daňový bonus, pretože Ústavný súd SR napríklad pozastaví účinnosť celého zákona. Plus, vzhľadom na ustanovenia rokovacieho poriadku máme priestor, aby sme upravili a prepracovali všetky vetované ustanovenia,“ ozrejmil.Verí, že i toto môže byť šanca pre koalíciu na spoluprácu a koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v tomto urobí kompromisný krok smerom k hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a schváli zákon s pripomienkami prezidentky.Zároveň poslanec zhodnotil, že spolupráca sa musí hľadať vo vnútri vládnej koalície a nie v opozícii s ľuďmi, ktorí ešte donedávna spochybňovali COVID-19 , vojnu na Ukrajine alebo tragédiu a hrôzy tzv. Slovenského štátu.„Ak sa koalícia spojí v otázkach voľnočasových aktivít detí, rovnako pri nastavení takzvaného daňového bonusu alebo iného nástroja, ako pomôcť od nového roka ľuďom, niet najmenších pochýb, že prijmeme dobré riešenia, ktoré prijme široká verejnosť,“ napísal.Šeliga to nevníma ako prehru rodín, ale ako snahu a potrebu konštruktívneho dialógu, na konci ktorého bude dobrý výsledok.