Šeliga otvorene skritizoval Kolíkovú, ministerka spravodlivosti sa bojí Kollára

Od Kolíkovej očakáva rýchle opatrenia

Minister vnútra musí stabilizovať situáciu

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Národnej rady SR Juraj Šeliga Za ľudí ) v relácii Na telo na televízii Markíza otvorene kritizoval ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú . Ako skonštatoval, od ministerky očakáva, že v aktuálnej situácii bude stáť v prvej línii.„Za posledný týždeň som Máriu Kolíkovú nevidel. Hovorím to preto, lebo som kritizoval aj Romana Mikulca a teraz kritizujem Máriu Kolíkovú. V ťažkej situácii čakáme že ministerka spravodlivosti a minister vnútra ponúknu rýchle riešenia,“ povedal Šeliga s tým, že Kolíková môže ostať ministerkou, ale očakáva od nej rýchle opatrenia.Podľa Šeligu sa šéfka rezortu spravodlivosti bojí predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ). „Boris Kollár je taká povaha, že keď mu trochu brnknete do nosa tak on vyskočí z kože, tak sa asi bojí, že či mu nevezme ministerstvo,“ dodal. Doplnil, že mu nebola ponúknutá pozícia ministra spravodlivosti.Šeliga sa vyjadril aj ku Romanovi Mikulcovi. Ak minister vnútra rýchlo nestabilizuje situáciu na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS) a v Policajnom zbore, bude vo svojej funkcii neudržateľný.Šéf rezortu vnútra si zároveň podľa Šeligu nie je vedomý, že spravil niečo nezákonné alebo niečo čo by mohlo spochybniť prácu vyšetrovateľov.