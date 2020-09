Šeliga podáva na Kotlebu okrem podnetu za nenosenie rúška aj trestné oznámenie

Podanie podnetu

Šírenie poplašnej správy

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga Za ľudí ) podáva na Mariana Kotlebu ĽSNS ) okrem podnetu pre nenosenie rúška aj trestné oznámenie pre šírenie poplašnej správy.Šeliga to povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii. Podpredseda parlamentu tak reagoval na udalosť z nedele 27. septembra, kedy si Kotleba v politickej relácii RTVS O 5 minút 12 odmietol nasadiť ochranné rúško.„To, čo sme včera videli zo strany Mariana Kotlebu, považujem za vrchol arogancie a prejav priam až bohorovnosti a neúcty k občanom, ktorí pracujú v prvej línii a k všetkým pozostalým po obetiach COVID-19. Odmietam, že bežných ľudí môže polícia pokutovať, keď nenosia rúško a nedodržiavajú pravidlá a pán Kotleba sa takto všetkým vysmieva do tváre,“ povedal Šeliga.Podpredseda parlamentu podáva podnet na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a Okresný úrad v Bratislave.Výroba televíznych programov síce patrí medzi výnimky, na ktoré sa povinnosť nosenia rúška nevzťahuje, podľa Šeligovych informácií však Kotleba nemal nasadené rúško ani počas toho, ako sa pochyboval v priestoroch televízie, na čo ho upozorňovala aj dramaturgia RTVS, ktorá ho vyzývala, aby si rúško nasadil.„Okresný úrad a ÚVZ majú ísť v tomto príkladom a dokonca chcem povedať, že by mali byť ešte tvrdší na politikov, než na bežných občanov. Ak môže bežný občan dostať pokutu 1 650 eur za to, že v reštaurácií alebo verejnej doprave nemá rúško, o čo viac by takúto pokutu mal dostať predstaviteľ politickej moci,“ uviedol Šeliga.Šeliga zároveň podáva trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy.„Hovoria, že koronavírus je len akási chrípka, ktorej sa netreba báť. Že rúška škodia ľudom a že keď máme rúško, nemôžeme vydychovať toxíny, ktoré sú podobné ako moč. Hovoria o tom, že prípadná vakcinácia bude mať za následok zavedenie nanočipov. Toto sú konšpirácie a klamstvá, ktoré podľa môjho názoru zakladajú podozrenie na spáchanie trestného činu šírenia poplašnej správy,“ dodal Šeliga.Šírenie podobných informácií by podľa neho mohlo byť nebezpečné najmä pre starších ľudí. „Pán Kotleba má právo na svoj vlastný názor, no nemá právo na svoje vlastné fakty,” uzavrel.Agentúra SITA požiada o stanovisko aj Mariana Kotlebu.