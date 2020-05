Šeliga podáva trestné oznámenie, na komunikáciu Vadala – Trošková reagoval aj Raši

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga ( Za ľudí ) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za účelom zistenia, odkiaľ mala Mária Trošková utajované informácie. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii pred budovou NR SR. Denník Sme v utorok totiž informoval, že správy, ktoré zachytili slovenskí policajti v telefóne Antonina Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú, že s ním Mária Trošková ako hlavná štátna radkyňa neriešila len súkromné témy.„Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa ty ch..j a mam to od najvyššieho človeka,“ písala podľa denníka Trošková Vadalovi. Šeliga sa v tejto súvislosti pýta, odkiaľ mala Trošková informácie.Podpredseda Smeru-SD Richard Raši na informácie o Vadalovi a Troškovej v utorok reagoval, že najskôr treba vedieť, čo je pravda, a čo nie.„Sme pripravení sa vyporiadať s informáciami. Smerujeme k tomu, že budeme mať jednu férovú, vnútrostranícku, slušnú súťaž o to, kto bude stranu viesť a pri tej sa vysporiadame s úplne všetkým,“ povedal Raši s odkazom na to, že o kreslo predsedu strany sa chce uchádzať okrem Roberta Fica aj podpredseda strany Peter Pellegrini.Raši dodal, že by si počkal na informáciu, či je vôbec pravda, že by chcel Vadala niečo vybavovať cez Troškovú u Fica.