Šeliga predložil novelu ústavy, ktorá má ochrániť špecializovaný súd a špeciálnu prokuratúru pred zrušením

Stíhajú a súdia najväčších zločincov

Novela nechráni konkrétnych ľudí

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Novela ústavy, ktorá ochráni Špecializovaný trestný súd (ŠTS) Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pred zrušením je podaná. Informoval o tom na svojej sociálnej sieti poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga Za Ľudí ).„Aktuálne prebiehajú rokovania s poslancami naprieč spektrom o podpore tejto novely. Verím, že každá politická strana a každý poslanec, ktorý to myslí s bojom proti korupcii vážne, túto novelu podporí,“ uviedol Šeliga s tým, že nesmú Róbertovi Ficovi Smer-SD ) dovoliť, aby mal možnosť zrušiť ŠTS a ÚŠP.Šeliga dodal, že účelom tejto novely je ukotviť tieto inštitúcie v základom zákone štátu. Pripomenul, že sú to inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za stíhanie a súdenie najväčších zločincov a korupcie.„Boj proti organizovanému zločinu a korupcii musí patriť medzi DNA každého štátu,“ dodal Šeliga a vyjadril svoju vďaku poslancom, ktorí návrh svojim podpisom tiež podporili.Vysvetlil, že touto novelou nie sú chránené konkrétne osoby, ako napríklad špeciálny prokurátor, predseda ŠTS alebo sudcovia, ale sú chránené inštitúcie, čo je podľa Šeligu dôležité.Odôvodnil to tým, že aj po 30 rokoch od vzniku SR sa nájdu politici, ktorí by chceli kriviť spravodlivosť a právo a chcú, aby sudcovia rozhodovali podľa ich vôle.