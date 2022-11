Šeliga sa pýta Kažimíra, ako nadobudol luxusnú vilu v Starom meste

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír by mal odstúpiť. Na sociálnej sieti to napísal koaličný poslanec Juraj Šeliga s tým, že dôvodom nie je ani tak opätovné vznesenie obvinenia z korupcie, keďže platí prezumpcia neviny, ako to, že nevie dôveryhodne vysvetliť svoje majetky.Šeliga sa napríklad pýta, ako bývalý minister financií vo vládach Smeru-SD nadobudol luxusnú vilu v bratislavskom Starom meste. „Pán Kažímír sa síce sympaticky usmieva, ale opakujem, nevie vysvetliť pôvod svojho majetku," skonštatoval Šeliga.Doplnil, že pôsobenie Kažimíra ako guvernéra NBS a zástupcu Slovenska v Európskej centrálnej banke je poškodzovaním dobrého mena Slovenska.