Šeliga: V koalícii je vnútorné pnutie, Sulík s Matovičom už asi kamaráti nebudú

Osobné a politické limity členov koalície

Každý má nejakú červenú čiaru

30.12.2020 (Webnoviny.sk) - V koalícii je vnútorné pnutie, nie je to však také dramatické, ako to vidia ľudia navonok. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga Za ľudí ). Domnieva sa, že premiér Igor Matovič OĽaNO ) a minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) už asi kamaráti nebudú.Šeliga dúfa, že vláda vydrží celé funkčné obdobie.„Bol by som za to rád, lebo už zaznievajú rôzne hlasy, že by sa koalícia mala rozpadnúť. Je evidentné, že v koalícii je vnútorné pnutie, chcem však povedať, že to nie je tak dramatické, ako to vidia ľudia navonok. Niekedy sa mi zdá, že to v médiách vyzerá horšie, ako to reálne je,” uviedol.Osobné a politické limity členov koalície sú podľa neho po tomto roku jasné. „Potom je ale na mieste otázka akejsi hranice. Podľa mňa v tomto treba byť rozumný a prudérny a nie sa silou mocou držať ,prilepený na stoličke´, alebo hneď búchať po stole,” vysvetlil Šeliga.Verí, že vzťahy v koalícii sa znormalizujú. Koalícia totiž podľa jeho slov urobila doteraz veľa dobrých vecí. „Zopakujem to, čo som už povedal, všetka energia musí byť smerovaná na boj proti pandémii a osobné hádky či animozity musia ísť preč. V súčasnej dobe je totiž prvoradé zdravie, vzdelanie a ekonomická pomoc,” zdôraznil podpredseda parlamentu.Na otázku agentúry SITA, či si vie predstaviť situáciu, na základe ktorej by strana Za ľudí vystúpila z koalície, odpovedal, že si takú situáciu nechce predstavovať, aj keď každý má podľa neho nejakú červenú čiaru.„Za seba môžem povedať, že nie som prilepený na stoličke a svoje limity mám vnútorne definované. Chcem však byť optimista a preto verím, že s novým rokom príde aj nová energia a chuť veci posúvať dopredu s pokojom a rozvahou," dodal Šeliga.