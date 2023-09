Šeliga vyzýva niektoré strany na vylúčenie spolupráce s Hlasom-SD, ktorý vraj doteraz vždy podržal Fica (video)

Výzva k mobilizácii voličov

Falošné nádeje

21.9.2023 (SITA.sk) - Člen predsedníctva Demokratov Juraj Šeliga nerozumie, prečo hnutie Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita doposiaľ nevylúčili stranu Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) z povolebnej spolupráce.Tú Demokrati už v minulosti jasne vylúčili a vyzvali k tomu aj spomínané politické subjekty. Výzva putovala aj k spoločnej mobilizácii milióna nerozhodnutých voličov. Šeliga tvrdí, že nie sú naivní, pretože podľa Demokratov sa Hlas-SD bude chcieť spojiť so stranou Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) „Hlas-SD doteraz vždy podržal Smer-SD. My nechceme klamať ľudí, práve naopak, pre nás je toto jeden z mobilizačných momentov. Ak má mať Slovensko nádej na novú dobrú demokratickú vládu, tak je to bez Hlasu-SD. Dá sa to, keď ľudia dajú hlas demokratickým stranám," povedal Šeliga na dnešnej tlačovej besede.Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská odkázala voličom Hlasu-SD, ktorí tvrdia, že strana im dáva nádej, že ide len o falošnú nádej a dilemy.„Už veľakrát v minulosti národom, nielen Slovákom, ublížilo, keď verili vo falošné nádeje, falošným poslom a falošným dilemám. Tieto dilemy nie sú náhodou predstierané, sú tu preto, aby zastreli to, medzi čím sa reálne rozhodujeme," uviedla Letanovská.Podľa nej voliči vnímajú Pellegriniho Hlas-SD ako politický subjekt s ľudskou tvárou a slušnejšiu, lepšiu a novšiu alternatívu Smeru-SD.„Mám dosť rokov na to, aby som veľmi citlivo vnímala signály o ľudskej tvári neľudského režimu," dodala.