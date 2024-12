Šeliga z Demokratov mal dopravnú nehodu, nabúral do neho opitý asistent europoslanca – FOTO

aktualizované 12. decembra, 11:08





Nehoda sa stala na Kozej ulici v Bratislave. Poslanec Šeliga vychádzal so svojím autom z dvora, keď doňho narazil vodič idúci po hlavnej ceste.

Obom vodičom dali fúkať

Demokrati museli zrušiť tlačovú besedu

12.12.2024 (SITA.sk) - Demokrati ) mal dopravnú nehodu , nabúral do neho opitý vodič. Podľa informácií TV Joj zverejnených na stránke Noviny.sk , išlo o asistenta europoslanca Martina Hojsíka . Po vykonaní dychovej skúšky nafúkal 0,46 promile.„Na základe oznámenia cez systém eCall krátko pred 09.00 hodinou boli policajti vyslaní na Koziu ulicu v Bratislave, kde došlo k zrážke dvoch motorových vozidiel. V rámci prvotných úkonov na mieste boli vodiči podrobení dychovým skúškam. U jedného z vodičov bola zistená prítomnosť alkoholu, nakoľko jeho dychová skúška mala pozitívny výsledok 0,46 promile. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania," informovala Jana Šimunková , hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. K nehode bola vyslaná aj ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. Ako uviedol pre televíziu hovorca Richard Bolješik z Operačného strediska ZZS SR, záchranári pacienta vyšetrili a bez zranení bol ponechaný na adrese.Demokrati mali mať vo štvrtok o 10:00 tlačovú besedu s názvom Kauza Abu Dhabi pokračuje: trestné oznámenie. Tlačovú besedu však pre dopravnú nehodu podpredsedu Demokratov zrušili.„Do Juraja nabúralo auto, ktorého šofér bol pod vplyvom alkoholu,“ napísal na sociálnej sieti predseda Demokrati Jaroslav Naď s tým, že Šeliga je síce v šoku, no zdravotne by mal byť v poriadku.„Na mieste zasahovali všetky potrebné zložky, ktorým ďakujeme za profesionalitu,“ dodal Naď a uzavrel s tým, že tak, ako alkohol nepatrí do parlamentu, nepatrí ani na cesty.