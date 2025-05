Šeligovi zrušili obvinenie pre podnecovanie, podľa prokuratúry je nezákonné – VIDEO

Trestné oznámenie podal Lindtner

Vníma to ako snahu ho umlčať a zastrašiť

6.5.2025 (SITA.sk) - Opozičnému politikovi Jurajovi Šeligovi Demokrati ) zrušili obvinenie pre podnecovanie. Ako informoval na utorkovej tlačovej konferencii, rozhodla tak Okresná prokuratúra v Galante. Dôvodom je nezákonnosť uznesenia, ktoré pôvodne vydal vyšetrovateľ kriminálnej polície v Galante.Šeliga pripomenul, že obvinenie súviselo s tlačovou konferenciou 21. februára vo Veľkej Mači v okrese Galanta pri príležitosti výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej Šeliga vtedy vyzýval prezidenta Petra Pellegriniho , aby ani neuvažoval o udelení amnestií Mariánovi Kočnerovi , lebo inak sa ľudia môžu tak nahnevať, že možno zbúrajú Prezidentský palác. V tejto súvislosti podal na Šeligu trestné oznámenie poradca predsedu vlády Roberta Fica a advokát David Lindtner . Podľa Lindtnera Šeliga svojimi vyjadreniami podnecoval, aby niekto išiel páchať trestnú činnosť.„Áno pripúšťam, mal som emócie, lebo je to pre mňa osobná vec," uviedol Šeliga s tým, že boli zavraždení dvaja mladí ľudia. Odmieta však, že by hovoril čokoľvek o násilí. „Iba som povedal to, že áno, ľudia budí nahnevaní," vysvetlil Šeliga.Ako ďalej povedal, prokuratúra pôvodne trestné oznámenie postúpila poriadkovej polícii. Vedenie polície v Galante však rozhodlo, že vecou sa má zaoberať kriminálna polícia. Tá napriek pokynu z prokuratúry nevypočula ani Šeligu, ani Lindtnera. V spise pritom podľa Šeligu nie je ani celý záznam jeho februárovej tlačovky.Šeliga podľa vlastných slov považuje celú vec za snahu ho umlčať, zastrašiť a zneužiť prostriedky trestného práva proti opozícii. Vedenie polície v Galante pritom spojil so stranou Hlas-SD . „Keby tá prokuratúra do toho nevstúpila, tak som stále obvinený," dodal Šeliga.