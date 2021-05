Šeligu by mal na poste podpredsedu parlamentu nahradiť Lehotský, za Žitňanskú nastúpi Ledecký

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Juraja Šeligu (Za ľudí) má na poste podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) nahradiť jeho stranícky kolega Tomáš Lehotský . Na stoličku šéfa výboru pre sociálne veci má namiesto Jany Žitňanskej zasadnúť Vladimír Ledecký (obaja Za ľudí). Vyplýva to z návrhu na voľbu podpredsedu NR SR a návrhu na voľbu predsedu výboru, ktoré sú zverejnené na webe zákonodarného zboru.Šeliga spolu so Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou. Na svojom webe o tom informoval Denník N, ktorý sa odvolal na fotografie zhotovené pre týždenník Plus 7 dní. Fotky mali vzniknúť pred polnocou.Šeliga v stredu 5. mája oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie podpredsedu parlamentu. Ospravedlnil sa všetkým občanom za zlý príklad, ktorý im ako podpredseda NR SR spolu s kolegami dal. Svojej funkcie sa zároveň vzdala aj Žitňanská, ktorá odstúpila z postu predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci.Vzniknutá situácia mrzí aj bratislavského župana Juraja Drobu, ktorý priznáva, že spravil chybu. Zároveň si však nemyslí, že ide o zlyhanie, za ktoré treba odstupovať z funkcie.