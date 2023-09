Šeligu netrápi zlá životná úroveň Slovákov po ich vládnutí, kritizuje SNS

Sústredia sa na predčasné voľby

Chcú ukradnúť voľbu prezidenta

6.9.2023 (SITA.sk) - Téma prezidentských volieb bude pre Slovenskú národnú stranu aktuálnou až po parlamentných voľbách. To, že Juraj Šeliga Demokrati ) momentálne rieši voľbu prezidenta, je odpoveďou na to, že ho netrápi zlá životná úroveň občanov Slovenska po ich vládnutí.Pre agentúru SITA to uviedla Slovenská národná strana (SNS), ako reakciu na výroky Šeligu o tom, že viacerí politici, vrátane predsedu SNS Andreja Danka , chcú Slovákom ukradnúť priamu voľbu prezidenta.„SNS sa momentálne sústreďuje na voľby do Národnej rady SR a pomoc občanom, ktorí už akútne potrebujú pomoc štátu," uzavrela strana s tým, že inú tému Šeliga vo svojej novej strane asi nemá.Šeliga na tlačovej besede v utorok 5. septembra hovoril o existencii rizika, že Robert Fico Smer-SD ), Peter Pellegrini Hlas-SD ), Andrej Danko (SNS), Milan Uhrík Republika ) a ďalší chcú ukradnúť ľuďom voľbu prezidenta. Šeliga vysvetlil, že ak vo voľbách získajú ústavnú väčšinu, tak zmenia ústavu tak, aby si ľudia priamo nevyberali prezidenta, ale aby hlavu štátu volil parlament.„Ako beží čas a ako vrcholí predvolebná kampaň, je úplne jasné, že tá obava a riziko z toho, že nám chcú ukradnúť voľbu prezidenta, je reálne. V televízii TA3 to povedal Danko veľmi jasne. Uvažujú o tom, je to ich návrh, plánujú to, a budú o tom hovoriť ďalej," uviedol Šeliga.