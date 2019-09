Semenyová vymenila tretry za kopačky, podpísala zmluvu s FC JVW

Juhoafričanka Caster Semenyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gauteng 6. septembra (TASR) - Juhoafrická atlétka Caster Semenyová nebude na MS obhajovať zlato na 800 m a tak sa rozhodla vyskúšať niečo nové. Dohodla sa na zmluve s miestnym ženským futbalovým klubom FC JVW.citoval 28-ročnú Semenyovú web BBC. Dvojnásobná olympijská víťazka na 800 m však môže zasiahnuť do hry až od budúcej sezóny, keďže kontrakt podpísala mimo prestupového obdobia.Semenyovej atletická kariéra sa dostala do slepej uličky po zavedení pravidla o maximálnej hladine testosterónu na tratiach od 400 m do míle. Podľa neho pretekárky, ktoré trpia hormonálnou poruchou musia absolvovať liečbu, v opačnom prípade nesmú štartovať medzi ženami na stredných tratiach.Juhoafričanka napadla pravidlo na Športovom arbitrážnom súde CAS, ten však dal za pravdu Medzinárodnej asociácii atletických federácií (IAAF). Semenyová sa následne obrátila na švajčiarsky najvyšší súd, ktorý dosiaľ vo veci nerozhodol. Nakrátko nové pravidlo zmrazil a umožnil jej štart aj na stredných tratiach, po vypočutí argumentov IAAF však zmenil rozhodnutie a neumožnil Semenyovej štart na MS v Dauhe.