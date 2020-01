Semifinále grandslamu je podľa Poláška úspech a s Kužmovou má šancu aj na olympijskú medailu

Slnko mu komplikovalo servis

S Kužmovou začali nešťastne

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek má za sebou úspešné vystúpenie na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny. S Chorvátom Ivanom Dodigom postúpili do semifinále Australian Open v Melbourne, čím nadviazali na svoje minuloročné vystúpenie vo Wimbledone.Na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave nerobil z nečakanej prehry s nenasadeným austrálskym párom veľkú drámu a verí, že ešte bude mať možnosť zahrať si finále turnaja tzv. "veľkej štvorky"."Semifinále grandslamu je určite úspech. Pred sezónou sme hovorili, že na najväčších turnajoch máme tie najvyššie ciele, ale zase nie je to tak, že keď nevyhráme turnaj, tak skončíme s tenisom. Samozrejme, je to škoda, pretože sme hrali dobre a boli sme zdraví. Myslím si však, že šance ešte prídu," vyjadril sa Polášek.Dôležitým faktorom semifinálového duelu bolo slnko, ktoré rodákovi zo Zvolena výrazne komplikovali servis. "V Austrálii je so slnkom problém najmä od dvanástej do jednej hodiny. Zaplatil som aj akúsi daň za to, že som tam šesť alebo sedem rokov nebol. Mrzí ma prehra, pretože to nebolo o taktických chybách, ale nedokázali sme si poradiť s podmienkami," pokračoval Polášek.Polášek v online vydaní deblového rebríčka figuruje na piatom mieste so ziskom 4930 bodov. V pondelok si oficiálne utvorí svoje nové kariérne maximum, ale klesnúť ešte môže na siedmu pozíciu. Stane sa tak v prípade, že americko-britská dvojica Rajeev Ram, Joe Salisbury uspeje v nedeľňajšom finále Australian Open.Slovenský tenista na tlačovej konferencii povedal, že spolu s Dodigom zrejme vynechajú turnaj v holandskom Rotterdame a pred daviscupovým súbojom proti Česku absolvujú turnaj v Dubaji. Ďalším programom budú turnaje v Indian Wells a Miami, ktoré patria do prestížnej kategórie ATP Masters 1000.Okrem mužskej štvorhry si Polášek na AO v Melbourne vyskúšal po boku krajanky Viktórie Kužmovej aj miešanú štvorhru. "Hralo sa nám dobre, no začali sme trošku nešťastne. Ja som stratil prvý servis a potom boli tri gemy cez zhody. Zrazu sme prehrávali 0:5, takže si myslím, že to bolo vyrovnanejšie, než to vyzeralo. Myslím si, že Viki má ideálny tenis na mix, dobre podáva, vie hrať zozadu, takže do budúcna to má potenciál," povedal Polášek a tiež odpovedal na otázku, či si myslí, že slovenská dvojica má šancu na zisk olympijskej medaily v Tokiu. "Šanca určite je, ale treba sa tam najskôr kvalifikovať," dodal.