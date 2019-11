Semjén: V Maďarsku nebude z kostolov nákupné stredisko či mešita

Zsolt Semjén. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Budapešť 27. novembra (TASR) - V Maďarsku sa nestane, že by z nejakého kostola vzniklo nákupné centrum, ale ani mešita, vyhlásil v utorok večer v Budapešti na II. Medzinárodnej konferencii o prenasledovaní kresťanov maďarský vicepremiér pre národnú politiku, cirkevné záležitosti a národnosti Zsolt Semjén.Podľa agentúry MTI Semjén zdôraznil, že maďarská vláda sa snaží urobiť čo najviac pre ochranu kresťanskej civilizácie a pre ochranu kresťanských bratov - a to aj na Blízkom východe, pretože tí trpia najviac, keďže sú menšinou obklopenou moslimskou väčšinou.Vicepremiér varoval pred hrozbou prenasledovania kresťanov aj na Západe, ktoré môže prísť už v tomto storočí. Ako najkritickejšie príklady z tohto hľadiska uviedol európske mestá Paríž, Marseille a Brusel.Semjén položil rečnícku otázku, či sa prenasledovanie kresťanov nezačína tým, že na Západe potrestajú učiteľku za to, že má na retiazke zavesený malý kríž, alebo keď učiteľke v materskej škole zakážu osloviť chlapčeka chlapčekom a dievčatko dievčatkom.Ďalší rečníci konferencie - predstavitelia cirkví a experti z oblasti humanitárnej pomoci - zdôraznili nutnosť ochrany ľudského života od počatia až po úmrtie, ochranu manželstva i slobody vyznania.Cieľom maďarského kabinetu je podľa úradu vlády touto konferenciou vytvoriť širokú medzinárodnú platformu v záujme dosiahnutia globálnych krokov proti prenasledovaniu kresťanov. Snahou Budapešti je informovať o možnostiach zlepšenia situácie ohrozovaných kresťanov, ako aj o skúsenostiach z programu Hungary Helps vo vytváraní spojenectva v pomoci najohrozenejšej náboženskej skupiny." pripomenul úrad.