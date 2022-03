Sen Ukrajincov o vstupe do NATO sa rozplýva, Johnson podobne ako Zelenskyj vidí členstvo ako nereálne

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina v „dohľadnom čase“ v žiadnom prípade nevstúpi do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Vyhlásil to v stredu britský premiér Boris Johnson . „Reálna situácia“ je taká, že rozhodnutie musí spraviť Ukrajina, dodal premiér.Johnson sa tak vyjadril deň po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že jeho krajina sa nestane členom aliancie. Ukrajina roky počúvala, že dvere sú otvorené, počula však tiež, že sa nemôže pripojiť. A to je pravda, ktorú treba uznať, povedal Zelenskyj počas videokonferencie s predstaviteľmi ukrajinských ozbrojených síl.Pred inváziou ruský prezident Vladimir Putin požadoval, aby Ukrajina nikdy nemohla vstúpiť do NATO. Bola to jedna z „bezpečnostných záruk“, o ktoré sa Moskva snažila.