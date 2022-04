Senát rozhodne o Lipšicovej disciplinárke až v máji, pojednávanie po porade odročili

Lipšic polemizoval o obvinení

Snahy zabrzdiť vyšetrovanie v kauze Očistec

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Verdikt v disciplinárnom pojednávaní proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi vyhlási senát Najvyššieho správneho súdu SR 20. mája. Rozhodol o tom päťčlenný senát, ktorý pojednávanie po hodinovej porade odročil.Súd konkrétne rozhodne o návrhu Generálnej prokuratúry SR , aby špeciálny prokurátor prišiel o 15 percent z jedného mesačného platu za svoje medializované vyjadrenia.Generálny prokurátor Žilinka podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi ešte v auguste minulého roka. Špeciálny prokurátor sa mal disciplinárneho previnenia dopustiť 28. júla 2021.Podľa generálneho prokurátora bez znalosti spisu verejne „špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom“ polemizoval o obvinení vznesenom prostredníctvom vyšetrovateľa špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Išlo konkrétne o obvinenie svedkov okolo Petra P. prezývaného Tiger. Prípad dozorovala Krajská prokuratúra v Bratislave.Lipšic sa konkrétne vyjadril, že špeciálna prokuratúra so znepokojením vníma snahy zabrzdiť vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v kauze Očistec. Podľa prvého námestníka Jozefa Kanderu týmto špeciálny prokurátor neprípustne polemizoval s uznesením o vznesení obvinenia a tým dehonestoval vyšetrovateľa inšpekcie ako aj dozorového prokurátora.Lipšic oponoval, že nikdy verbálne nezaútočil na žiadneho prokurátora aj keď sa na jeho adresu vyjadrovali iní. Zopakoval tiež, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí dozorujú medializované kauzy, čelia nevyberaným útokom a on by bol najradšej, keby sa ich zastala Generálna prokuratúra SR.