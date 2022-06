Senát rozhodoval o väzbe advokáta Paru, má na krku niekoľko obvinení

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - O väzbe obvineného advokáta Mareka Paru rozhodoval na Najvyššom súde SR (NS SR) senát v zákonnom zložení. Ako totiž informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , päťčlenný senát najvyššieho súdu v pondelok 6. júna zamietol sťažnosť obvineného podanú proti uzneseniu súdu z 2. mája , ktorým bolo rozhodnuté, že sudca Juraj Kliment nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci Paru. Advokát namietal zaujatosť sudcu, jeho námietke však nebolo vyhovené a následne bol vzatý do väzby.Advokáta obvineného pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny vzal Najvyšší súd SR do väzby 2. mája pre obavy z možného ovplyvňovania svedkov, teda do kolúznej väzby. Paru zadržala Národná kriminálna agentúra v stredu 20. apríla v rámci akcie Kaifáš. Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa mal podieľať na diskreditácii prokurátora Vasiľa Špirka