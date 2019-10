SENÁT V KAUZE ZMENKY POVOLIL THREEMU AKO DÔKAZ, BUDE SA ČÍTAŤ

Bratislava 28. októbra - Senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis údajnej komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa tak číta na pojednávaní.





Z komunikácie vyplýva, že Marian K. žiadal Pavla R, aby zohnal akékoľvek staré doklady s podpismi, ako sa podpísal na zmenkách. Malo to slúžiť ako dôkaz, že zmenky naozaj podpisoval Pavol R. v roku 2000. Podľa správ sa mali dohadovať na výpovediach na súde.Marian K. a Pavol R. hovorili aj o vyšetrovateľovi, ktorý mal na starosti vyšetrovanie pripravovanej vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. "Pôjde Kyselica do pi…," uvádza sa v komunikácii.Obžalovaní spolu podľa Threemy žartovali tým, že si písali "haló, haló, vrah volá vraha". Marian K. je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, Pavol R. z objednávky vraždy svojej obchodnej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej.Marian K. mal podľa komunikácie Pavlovi R. dať aj odkaz od obhajcu. "Marek ti odkazuje, že nemáš s ním riešiť cez telefón, že chceš dať nejaké výpovede cez novinára von, si sa zbláznil? Možno máš dôvod na väzbu a to, čo si povedal do telefónu, je dôvod na väzbu," uvádza sa v komunikácii.