Senát zbavil Donalda Trumpa obvinení, ostáva americkým prezidentom

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Senát zbavil prezidenta Donalda Trumpa obvinení v procese ústavnej žaloby (impeachmentu), čím ukončil snahy zosadiť ho z funkcie. Senát, ktorému dominujú Trumpovi republikáni, odhlasovali jeho nevinu v prípade zneužitia právomocí v pomere hlasov 52 ku 48. Obštrukcie voči Kongresu senátori odmietli v pomere hlasov 53 ku 47.Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú prevahu demokrati, schválila obvinenia voči prezidentovi ešte 18. decembra. Výsledkom stredajšieho historického hlasovania je, že Trump ostáva 45. americkým prezidentom a zabojuje o znovuzvolenie v novembrových voľbách. V opačnom prípade by musel svoj post uvoľniť a ujal by sa ho viceprezident Mike Pence.Prvým bodom žaloby bolo zneužitie právomocí, ktorého sa mal Trump podľa demokratov dopustiť tým, že v júnovom telefonáte nútil prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina naštartovala vyšetrovanie bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera.Bidena je pritom jedným z najnádejnejších adeptov na demokratickú nomináciu do prezidentských volieb. Trump chcel takýmto nekalým spôsobom údajne "zničiť" svojho očakávaného súpera. Začatím stíhania navyše podmieňoval poskytnutie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá bola už predtým odsúhlasená, no neskôr pozastavená.Druhým bodom žaloby bolo bránenie Kongresu vo vyšetrovaní. Toho sa mal Trump dopustiť tým, že Biely dom napriek opakovaným žiadostiam odmietol poskytnúť Kongresu akékoľvek informácie k vyšetrovaniu júnového telefonátu medzi Trumpom a Zelenským.Trump sa stal len tretím prezidentom v histórii USA, voči ktorému bol začatý proces impeachmentu. Prvým bol exprezident Andrew Johnson v roku 1868 a následne Bill Clinton v roku 1998. Vo všetkých prípadoch Senát žalobu neschválil.