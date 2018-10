Sencov odmietne ponuku pracovať vo väzenskom tábore ako knihovník

Na archívnej snímke z 21. júla 2015 Oleg Sencov v súdnej sieni v Rostove na Done. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 11. októbra (TASR) - V Rusku odsúdený ukrajinský režisér Oleh Sencov odmietne ponuku vedenia väznice, v ktorej si odpykáva trest, aby v nej pracoval ako knihovník. Podľa agentúry Ukrinform to vo štvrtok uviedol jeho advokát Dmitrij Dinze.Spresnil, že Oleh Sencov muhovoril, želeboSencov okrem toho poukazuje na to, že pracovné miesta - vrátane knihovníckeho - sú ponúkané odsúdeným, ktorís vedením väznice. "A Oleh sa za takého nepokladá," uviedol Dinze.Podľa advokáta sa Sencov považuje zaa nechce pre seba žiadne úľavy.Dinze dodal, že za odmietnutie ponúkanej práce odsúdeným nehrozí žiadny trest, keďže práca vo väzenskom tábore je dobrovoľná.Advokátovo vyhlásenie je reakciou na dnešné slová námestníka riaditeľa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Valerija Maximenka, ktorý uviedol, že Sencovovi po zavŕšení terapie, naordinovanej lekármi v súvislosti s jeho nedávno ukončenou 145-dňovou protestnou hladovkou,o väzenskom živote.Sencova zatkli 11. mája 2014 po ruskej okupácii ukrajinského polostrova Krym, kde sa narodil a žil. O rok neskôr ho v procese, ktorý ľudskoprávne organizácie považujú za vykonštruovaný, obvinili z extrémizmu a teroristických aktivít a poslali na 20 rokov do trestaneckej kolónie.Po tom, ako v polovici mája vo väzení vyhlásil protestnú hladovku, sa v jeho kauze angažovali mnohí západní politici a ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, ktoré vyvíjali na Rusko tlak, aby Sencova prepustilo.Na jeho prepustenie vyzvali Rusko aj filmári z celého sveta. Okrem iných napríklad režiséri Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Agnieszka Hollandová a Aki Kaurismäki. Za Sencova sa postavili aj známi herci ako Johnny Depp či Meryl Streepová.Kremeľ ho oslobodiť odmieta, podobne ako prezident Vladimir Putin zamietol žiadosť Sencovovej matky o milosť pre jej syna.