Senec pripravuje podklady na parkovací dom na Železničnej ulici

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Senec 2. mája (TASR) - Mesto Senec pripravuje projektovú dokumentáciu na realizáciu záchytného parkoviska – parkovacieho domu na Železničnej ulici. Umiestnené bude na parkovacej ploche v rámci Slnečných jazier – juh za vstupnou bránou zo Železničnej ulice. Senecká samospráva o tom informuje na svojom webe."Park and Ride (P+R) záchytné parkoviská (alebo motivačné parkovanie) sú parkoviská s napojením na verejnú dopravu, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do centier miest, zanechať svoje vozidlá na parkovisku pred mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou," vysvetľuje mesto Senec.Novovytvorená parkovacia plocha na druhom nadzemnom podlaží bude prístupná len zo Železničnej ulice rampou na osobné vozidlá umiestnenou ešte pred vjazdom do areálu Slnečných jazier - juh a pešími lávkami priamo k autobusovým zastávkam na Železničnej ulici. Táto plocha bude slúžiť najmä pre ľudí využívajúcich verejnú dopravu ako parkovanie nadväzujúce na integrovanú dopravu. "Prístup na parkovaciu plochu na prvom nadzemnom podlaží bude iba z areálu Slnečných jazier - juh tak autom, ako aj pešo, aby táto časť parkovacieho domu mohla slúžiť počas letnej sezóny výlučne pre návštevníkov Slnečných jazier," spresňuje samospráva.Neregulovaný prechod z parkoviska do areálu Slnečných jazier bude znemožnený vytvorenou zelenou stenou z oceľového rámu a pletiva s prerastením popínavou zeleňou. Počet parkovacích miest na prízemí je 39 a na poschodí parkovacieho domu je navrhnutých 45 miest. Pred objektom zo strany Slnečných jazier bude vytvorených ešte 15 parkovacích miest formou zatrávňovacieho parkoviska. "Objekt bude navrhnutý tak, aby bola jednoducho riešiteľná možnosť prístavby alebo nadstavby bez narušenia architektúry daného objektu," spresnilo mesto. Prípadnú prístavbu bude podľa neho možné zrealizovať aj počas plnej prevádzky parkovacieho domu, čím by sa vytvorilo zhruba 210 parkovacích miest.