Senica angažovala brazílskeho stredopoliara Derettiho

Senica 22. augusta (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FK Senica angažoval ďalšieho legionára, keď v utorok podpísal zmluvu s Brazílčanom Jeanom Derettim. Dvadsaťpäťročný futbalista sa dohodol s vedením klubu na ročnom kontrakte.Podľa informácie na klubovom webe Záhorákov bude Deretti naskakovať na pozícii ofenzívneho stredopoliara. Koncom júla ešte zasiahol do zápasov v drese Ypiranga Futebol Clube, ktorý účinkuje v tretej najvyššej súťaži v Brazílii. Skúsenosti už má aj z pôsobenia v Európe, keď začiatkom januára 2017 zamieril do gruzínskej ligy, konkrétne do klubu FC Dila Gori. V druhej polovici sezóny 2016/2017 odohral za tento tím 17 ligových zápasov s bilanciou štyri góly.