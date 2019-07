Senica vstupuje do sezóny so snahou nadviazať na záver uplynulej

Na snímke zľava brazílsky obranca a kapitán futbalového mužstva FK Senica Roberto Dias, hlavný tréner mužstva FK Senica Michal Ščasný, asistent generálneho manažéra FK Senica Henk Theunissen a mediálny manažér klubu FK Senica Igor Tabiš počas tlačovej konferencie pred štartom Fortuna ligy 2019/2020 v Senici 17. júla 2019. Foto: TASR - Róbert Fritz Foto: TASR - Róbert Fritz

Tréner Michal Ščasný o kádri FK Senica



Káder FK Senica na sezónu 2019/20:



Brankári: Chropovský, Taborda



Obrancovia: Dias, Didiba, Košút, Kučera, Otrísal



Strednopoliari: Cvek, El Moudane, Klapan, Krč, Ramirez, Sepúlveda, Baumgartner, Totka, Yenne, Moses Eneji



Útočníci: Addo, Castańeda, Sulley



Príchody: Tomáš Košút (Trnava), Joss Didiba (Troina), Denis Baumgartner (voľný hráč), Lovro Cvek (Celje), Sadam Sulley (Legia Varšava), Peter Moses Eneji a Tenton Yenne (obaja Academy)



Odchody: Sacha Petshi, Joan Herrera, Gabriel Dubois, Jean Alexandre Deretti, Zezinho, Carlos Daniel Silveira da Graca Kay (všetci ukončenie kontraktu), Marko Tešija (FC Spartak Trnava), Dominik Martišiak (FC Baník Ostrava), Désiré Ségbé Azankpo (Oldham Athletic), Filip Dangubič, Eric Ramirez, Kevaun Atkinson, Patrick Kojo Asmah, Vojtěch Vorel (všetci ukončenie hosťovania)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 17. júla (TASR) – Futbalisti FK Senica zvládli nad očakávanie záver uplynulej sezóny, keď sa vďaka sedemzápasovej víťaznej sérii zachránili vo Fortuna lige. Práve na tieto výsledky by obmenený káder nového trénera Michala Ščasného rád nadviazal, potvrdil na stredajšej predsezónnej tlačovej konferencii klubu asistent generálneho manažéra Henk Theunissen.Mužstvo absolvovalo v prípravnom období štyri stretnutia, v ktorých trikrát zvíťazilo a iba raz odišlo z ihriska s prehrou. Vedenie klubu vstupuje do novej sezóny v očakávaní, že zmeny v štruktúrach klubu a v zostave sa odzrkadlia aj v súťažných dueloch.uviedol Theunissen.Na trénerskú stoličku v Senici zasadol Michal Ščasný, ktorý sa do klubu vracia po ročnom pôsobení v Spartaku Trnava.doplnil Ščasný, ktorý v minulosti pôsobil v Senici na pozícii asistenta trénera.Oproti predchádzajúcej sezóne prišli do mužstva aj slovenskí hráči, keď mužstvo posilnili Denis Baumgartner, ktorý prišiel ako voľný hráč a Tomáš Košút zo Spartaka Trnava.uviedol pred štartom súťaže Baumgartner.doplnil Košút.Kapitánom mužstva v novej sezóne bude stopér Roberto Dias.doplnil onedlho 31-ročný futbalista.FK Senica odštartuje fortunaligovú sezónu 2019/2020 v sobotu 20. júla na domácom štadióne od 19.00 proti AS Trenčín.