Senica zvyšuje transparentnosť pri verejnom obstarávaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 7. apríla (TASR) – Senica spustila výzvu na registráciu záujemcov do databázy podnikateľov vo verejnom obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.Mesto Senica bude oznámenia a výzvy na zákazky s nízkou hodnotou zverejňovať na svojej stránke a podnikateľom bude umožnené sa aktívne zapájať do súťaží.uviedol primátor Martin Džačovský.Po spracovaní databázy budú zaradení záujemcovia informovaní emailom o výzvach na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutia služieb a uskutočnenia stavebných prác vyhlásených mestom Senica. Databáza sa zriaďuje na obdobie štyroch rokov od apríla 2019, aktualizovaná bude štvrťročne.doplnil Džačovský.Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie o podmienkach zaradenia do databázy či žiadosť na registráciu na oficiálnej stránke mesta.