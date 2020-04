Seniori budú môcť nakupovať aj mimo vyhradený čas, hlavný hygienik zrušil zákaz

Opatrenie malo dôchodcov ochrániť

Reflektovalo sa na potreby z praxe

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Prevádzky budú môcť predsa obsluhovať seniorov aj mimo vyhradený nákupný čas. Hlavný hygienik SR Ján Mikas prehodnotil nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe množstva podnetov, ktoré od platnosti prijal najmä zo strany pracujúcich seniorov.Na to reagovala aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, podľa nej bolo toto opatrenie neprimerané. Preto žiadala vládu o nápravu. Rozhodnutie konzília odborníkov však predseda vlády SR Igor Matovič podporil.Ako ďalej agentúru SITA informovala Daša Račková z ÚVZ, aktuálne platný vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov v čase od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka stanovili aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie činnosti prevádzok.ÚVZ predpokladá zvýšený pohyb ľudí na verejnosti, čo pre seniorov predstavuje vážne riziko. „Opatrenie ÚVZ SR vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a v súlade so stanoviskom konzília odborníkov upravuje vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov so zámerom ochrany ich zdravia v tejto náročnej situácii," vysvetlila.Čokoľvek konzílium odborníkov rozhodne, premiér Matovič bude rešpektovať. Uviedol to pred rokovaním vlády. „To opatrenie nemá dôchodcom ublížiť, ale ich má chrániť predtým, aby sa nakazili. Pravdepodobnosť, že 75-ročný dôchodca zomrie na Covid-19, keď ho dostane, je v porovnaní s 25-ročným človekom 170-krát vyššia v prípade starého človeka ako pri tom mladom človeku," konštatoval. Takisto poznamenal, že je na mieste chrániť záujem ľudí aj takýmto opatrením.Pokiaľ ide o skrátenie nákupného času do 11:00 v pracovných dňoch a zrušenie vyhradeného času v sobotu, ÚVZ uvádza, že sa reflektovalo aj na potreby z praxe, aby v ostatných nákupných hodinách nedochádzalo k neprimeranej koncentrácii osôb pod 65 rokov, najmä v rámci obedných prestávok počas pracovných dní. „V prípade soboty sa zohľadnila skutočnosť skrátených otváracích hodín takýchto prevádzok a potreba niektorých skupín pracujúcich ľudí nakúpiť si v tomto čase," doplnila Račková.Seniorov ÚVZ vyzýva, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali. Odporúča im, aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo využili ponúkané služby samospráv.