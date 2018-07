Seniori z okresu Stará Ľubovňa súťažia na okresných športových hrách

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Nižné Ružbachy 3. júla (TASR) – Dôchodcovia z okresu Stará Ľubovňa súťažia v utorok na Okresných športových hrách seniorov v Nižných Ružbachoch.Je to už ich dvanásty ročník. Tento rok to vyšlo na obec Nižné Ružbachy, vlani boli v obci Čirč. V tomto roku sa na podujatí zúčastní 16 osemčlenných zmiešaných družstiev. Disciplíny nie sú vždy rovnaké, závisia od možností a podmienok obce. Keďže v Nižných Ružbachoch nie je multifunkčné ihrisko, jednotlivé disciplíny sa uskutočnia na tráve, napríklad kop do bránky, hod granátom, florbal, slalom s florbalovou loptičkou a hokejkou a potom streľba na bránku, uviedol starosta Nižných Ružbách Jozef Abrahamovský.Na podujatí sa podľa jeho ďalších slov zúčastňujú seniori z obcí, ako i zástupcovia a členovia rôznych organizácií z celého okresu Stará Ľubovňa. "Seniori sa snažia byť užitoční v obci a obce sa im to snažia oplácať organizovaním týchto hier," dodal Abrahamovský.Pred zápolením sa účastníci hier stretli v miestnom kostole na svätej omši.Dvanásty ročník podujatia organizuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Nižné Ružbachy, Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Stará Ľubovňa a obec Nižné Ružbachy.