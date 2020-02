Seniorka sa postarala o kuriózny prípad, zakliesnila sa autom do vstupných dverí svojho domu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Kuriózny prípad sa stal v utorok v meste Devizes v južnom Anglicku, kde dôchodkyňa omylom vošla autom do vstupných dverí svojho domu. Tam s vozidlom uviazla a nevedela sa pohnúť ani jedným smerom.Dôchodkyňu museli z auta vyťahovať požiarnici, ktorým to trvalo viac ako dve hodiny. Ženu sa im nakoniec podarilo vytiahnuť cez kufor vozidla, pričom hovorca hasičov z Devizes označil tento zásah za "veľmi obtiažny".Internetom začali medzičasom kolovať fotografie auta zakliesneného vo dverách domu, z ktorých vidno, že samotné dvere aj okolitá fasáda vzali za svoje.Vysvetlenie samotnej dôchodkyne zatiaľ nie je známe. Keďže však s autom do svojho domu zacúvala, je pravdepodobné, že len omylom zaradila spiatočku a následne nestihla načas zabrzdiť.