Streda 21.1.2026
Meniny má Vincent
Denník - Správy
|Pridajte sa
20. januára 2026
Seniorka sa stala obeťou podvodu, na falošné investovanie poslala tisíce eur
Polícia vyšetruje prípad podvodu, ktorého obeťou sa stala 75-ročná žena z Humenného. Neznámy muž ju oslovil s ponukou investovania a obchodovania s rôznymi komoditami prostredníctvom spoločnosti, ktorú ...
20.1.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje prípad podvodu, ktorého obeťou sa stala 75-ročná žena z Humenného. Neznámy muž ju oslovil s ponukou investovania a obchodovania s rôznymi komoditami prostredníctvom spoločnosti, ktorú poškodená dovtedy nepoznala.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, seniorke vytvorili investičný účet, na ktorý postupne zasielala finančné prostriedky v presvedčení, že ide o výhodnú investíciu. „Celkovo tak zaslala viac ako 231-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová.
Humenský vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin podvodu. „V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Seniorka sa stala obeťou podvodu, na falošné investovanie poslala tisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
