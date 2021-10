Seniorské hodiny v obchodoch sa míňajú účinku, maloobchodníci žiadajú prehodnotiť toto opatrenie

Maloobchodníci

7.10.2021 (Webnoviny.sk) -žiadajú prehodnotiť seniorské hodiny. So zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou totiž podľa nich prichádzajú opäť aj problémy s uplatňovaním jednotlivých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR do praxe.„Počas predchádzajúcich vĺn prišlo k zavedeniu vyhradených hodín, počas ktorých mohli byť v obchodoch iba seniori. Tomuto opatreniu sa do istej miery dá rozumieť, aj keď v praxi sa toto opatrenie veľmi neosvedčilo. Novinkou však je, že musia tento vyhradený čas rešpektovať aj nepotravinoví,“ upozornila Iniciatíva slovenských maloobchodníkov.Podľa maloobchodníkov by bolo jednoduchšie vyšpecifikovať prevádzky, ktoré majú seniorské hodiny zaviesť a tie, pre ktoré to nie je nutné.„Ideálne by bolo toto opatrenie úplne prehodnotiť, pretože na základe informácií aj od organizácií, zastrešujúcich potravinových maloobchodníkov, sa to úplne minulo účinku,“ zdôraznila iniciatíva.