Separatistické Abcházsko smeruje do druhého kola prezidentských volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Suchumi 26. augusta (TASR) - Súčasný abcházsky separatistický líder Raul Chadžimba a opozičný politik Alchaz Kvicinija postúpili po nedeľňajších prezidentských voľbách do druhého kola, ktoré sa podľa tamojšej legislatívy musia uskutočniť do dvoch týždňov. Chadžimba obsadil v prvom kole prvé miesto a Kvicinija, šéf strany Amcachara, druhé, informovala v pondelok tlačová agentúra TASS.Percentuálne výsledky volieb oznámi volebná komisia neskôr na tlačovej konferencii. Na hlasovaní o novom prezidentovi Abcházska, ktoré sa spolu s regiónom Južné Osetsko v roku 2008 odtrhlo od Gruzínska a vyhlásilo suverenitu, mohlo zúčastniť 116.000 zaregistrovaných voličov. Otvorených bolo 152 volebných miestností. Podľa tlačovej agentúry Interfax sa druhé kolo uskutoční 8. septembra.Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová voľby odsúdila.napísala Zurabišviliová v nedeľu na sociálnej sieti Twitter.Voľby, ktoré v Abcházsku uskutočnili Ruskom podporovaní separatisti, ako aj predošlé voľby v prevažne rusky hovoriacom Južnom Osetsku, odsúdila ako protizákonné tiež skupina vyše desiatich západných krajín, pripomína stanica Slobodná Európa.uvádza sa v pondelkovom spoločnom vyhlásení danej skupiny, ktorá zahŕňa Britániu, Kanadu a Spojené štáty.Južné Osetsko usporiadalo 9. júna parlamentné voľby, ktoré takisto mnoho západných krajín označilo za nelegitímne.Rusko spolu s hŕstkou ďalších členských krajín OSN uznalo nezávislosť Abcházska a Južného Osetska po päťdňovej vojne, ktorú viedlo s Gruzínskom v auguste 2008. Konflikt vyústil do vojenského obsadenia oboch separatistických regiónov a Moskva si v oboch dosiaľ ponecháva svoje sily.Voľby v Abcházsku, kde je prezident volený na päť rokov, budú uznané miestnymi úradmi za platné, ak sa na nich zúčastnilo najmenej 50 percent oprávnených voličov.