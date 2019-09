September je venovaný deťom s rakovinou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava, 26. septembra (TASR) – September si mnohé krajiny sveta pripomínajú ako mesiac venovaný deťom s rakovinou. Snažia sa posilňovať výskum detskej rakoviny, podporovať zlepšenie súčasných a hľadať nové liečebné metódy. Symbolom tohto mesiaca je zlatá stužka. Na Slovensku nezisková organizácia (NO) Deťom s rakovinou spolu s Klinikou detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave organizujú v sobotu 28. septembra tretí ročník konferencie s názvom Deťom s rakovinou spája. TASR o tom informovala riaditeľka NO Deťom s rakovinou Katarína Kösegiová.Konferencia je určená pre rodičov aj detských vyliečených pacientov. Odznejú prednášky o tom, aké sú možné následky náročnej onkologickej liečby, ako uľahčiť deťom zotavovanie sa po liečbe, ako sa zdravo stravovať alebo ako sa naučiť znovužiť.hovorí prednostka bratislavskej Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Alexandra Kolenová.Súčasťou konferencie bude okrem odbornej časti pre rodičov aj animačný program pre deti.tvrdí Kösegiová.V septembri zároveň KDHaO NÚDCH navštívia dvaja experti na detskú onkológiu a ďalší štyria odborníci z ich tímu z Detskej nemocnice vo Filadelfii v Spojených štátoch amerických.hovorí Kolenová. Od utorka (24. 9.) do štvrtka sa konal workshop, ktorého sa zúčastnili nielen slovenskí detskí onkológovia a zdravotné sestry, ale aj ich kolegovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovinska. Odzneli odborné prednášky napríklad o liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie, sarkómoch kostí, predispozícii na detskú onkologickú diagnózu či úlohe zdravotnej sestry v detskej onkológii.NO Deťom s rakovinou na sociálnej sieti v septembri zverejňuje príbehy odliečených pacientov detskej onkológie prerozprávané ich súrodencami.povedala Kösegiová.