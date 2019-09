Septembrový Fintechsummit výrazne obracia pozornosť k poisťovníctvu

Poistenie budúcnosti – čaká ho revolúcia?

Poisťovatelia: Nové zručnosti a nároky

Podnietiť inovačné motivácie Slovákov

Partneri, súvislosti a hackathon

24.9.2019 (Webnoviny.sk) - Tretí ročník prestížnej konferencie Fin.Techsummit, ktorý sa uskutoční už 25. septembra v Bratislave, prináša oproti minulému roku nové témy, predovšetkým technologické inovácie pre poisťovníctvo – InsurTech.Zrýchľovanie digitálnej transformácie a rastúca úloha technológií vo finančných službách je spoločným motívom tematických streamov programu tohto špičkového odborného podujatia s medzinárodnou účasťou."Nové finančné technológie považujem za jednu z najzaujímavejších inovačných zmien súčasnosti. Majú potenciál v krátkom čase úplne zmeniť spôsob, akým využívame služby bánk alebo poisťovní. Ministerstvo rozvoj inovácií podporuje," uviedol ku konferencii Fin.Techsummit 2019 minister financií SR Ladislav Kamenický.Tento rezort je jedným z hlavných partnerov konferencie, čo dokazuje význam tém prítomných v jej programe. "Spolu s podporou FinTechu je pre nás rovnako dôležité, aby FinTech zachovával vysoký štandard ochrany spotrebiteľov a stabilitu finančného trhu – a napomáhal k zlepšeniu finančnej gramotnosti," zdôraznil ďalej minister.Kým prvý konferenčný stream je tradične zameraný na banky a bankovníctvo, druhá časť programu bude venovaná technológiám pre poisťovacie inštitúcie.Čo znamená inteligentné poistenie? Aké výhody a nevýhody prináša pre zákazníka a poisťovateľa? Bude nás monitorovať "veľký brat" vybavený inteligentnými technológiami, aby o nás zistil čo najviac? Tieto otázky spojené s výzvami nových smerov rozvoja poisťovacej brandže sa v tomto roku na Fin.Techsummite premiérovo otvoria.Aj v tejto oblasti znamenajú technológie, aplikácie a umelá inteligencia príchod novej éry. Svoj pohľad budú prezentovať viacerí svetoví odborníci z fintech oblasti so zameraním na poisťovací biznis."Väčšina poisťovateľov dnes čelí jednej výzve: Ako vytvoriť dynamický biznis s vysokým rastom a zároveň riadiť riziká a znižovať náklady? Podnikové aplikácie vo väčšine poisťovacích spoločností sú staré 10 až 30 rokov, takže neposkytujú funkčnosť a možnosti, ktoré naplnenia očakávania dnešných zákazníkov," upozorňuje spoločnosťJej expertvystúpi v diskusii v rámci okrúhleho stola s názvom "Nové obchodné príležitosti v poisťovníctve – ako môžu prispieť dáta a umelá inteligencia?"Víziou startupovej spoločnostije vybudovať otvorenú a prepojenú poistnú platformu-B2B trhovisko, na ktorom si veľké digitálne distribučné platformy – agregátori, makléri, banky atď. – môžu vymieňať prístupy k zákazníkov a hromadnej distribúcii poistných produktov prispôsobených na mieru. V Bratislave o tom viac porozpráva"Poistenie sa zjednoduší, zautomatizuje, personalizuje. Poisťovne sa musia zamerať na zákazníka, jeho potreby a rozdielne preferencie prostredníctvom agilného digital-first prístupu." O tom je presvedčená medzinárodná konzultačná spoločnosť Adastra, ktorej CEO Márius Maslo bude tiež účastníkom panela na Fin.Techsummite.Na uvedenom okrúhlom stole sa zúčastní aj, medzinárodného fondu zameraného práve na finančné technológie. S týmto fondom so sídlom v USA spolupracujú finančné spoločnosti ako Mastercard, US Bank či Wells Fargo Advisors.Akcent na potreby poisťovacieho biznisu bude mať aj v osobitná prezentácia v tomto programovom streame venovaná využitiu technológie blockchainu. Predstaví sa v nej rakúsky blockchainový influencer, známy aj ako CryptoRobby."Už čoskoro budeme žiť vo svete, v ktorom táto technológia bude hrať kľúčovú úlohu – a to v kontextoch, ktoré nesúvisia s bitcoinom," nazdáva sa v tejto súvislosti R. Schwertner.Osobitným uhlom pohľadu na poisťovací biznis je otázka úlohy poisťovateľov / upisovateľov v dnešnej dobe aplikácií a smart zariadení. Osobitný panel sa bude v tejto súvislosti zaoberať otázkami ako: Ktoré nové zručnosti sa vyžadujú od upisovateľa budúcnosti? Aký je rozdiel medzi "novými" a "starými" údajmi, ktoré sa používajú vo svete poisťovania? Môže zjednodušený jazyk podmienok poistenia podporovať ďalšie rozširovanie inteligentných poistných produktov?Účastníčkou panela bude okrem iného, ktorá v nedávnom odbornom článku konštatovala pretrvávajúce podpoistenie na trhoch USA a Európy, najmä v oblasti životného poistenia. Technologický vývoj by podľa nej mohol pomôcť riešiť tento problém, kde jednou z príčin je aj komplikovanosť a byrokratické procesy."Pre budúcnosť poisťovateľov bude preto rozhodujúce zjednodušiť životné poistenie, najmä s ohľadom na novú generáciu ľudí kupujúcich poistenie. Kľúčom k úspechu je určite InsurTech," tvrdí Z. Stefan."Vidíme, že vo svete vznikajú nové produkty, ktoré umožňujú poistiť prakticky čokoľvek na akokoľvek dlho. Existujú appky, ktoré sledujú správanie klientra na Facebooku, vyhodnocujú jeho krytie a tak ďalej," povedal, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá organizuje konferenciu Fin.Techsummit."A jedným z dôvodov, prečo túto tému otvárame, je, aby sme aj u nás vytvárali prostredie pre takéto inovácie. Nové aplikácie, ktoré sú rýchlejšie, šikovnejšie, lacnejšie, prichádzajú zo zahraničia. A tam potom odchádza aj ich zisk a v našej ekonomike neostane nič," upozorňuje.Podľa D. Čajka by mali slovenských inovátorov inšpirovať "skvelé príklady z celého sveta, ktoré sa nám opäť podarilo priniesť na Fin.Techsummit."Exkluzívnym partnerom tohtoročného Fin.Techsummitu jeHlavnými partnermi súpartnerom je"Prepojením kreativity, teoretických poznatkov a vývoja reálneho produktu bude aj v tomto ročníku tradičný, ktorý bude prebiehať paralelne s hlavným konferenčným programom," informuje Davy Čajko. Súťaž podporila Tatra banka hlavnou cenou 5 000 eur.Inzercia