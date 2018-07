Sereď sa teší na Fortuna ligu. Bude horieť tráva, vraví kapitán Mečiar

Na snímke zľava obranca Ľubomír Michalík, člen Dozornej rady ŠKF Sereď a. s. Miloš Hecht, marketingový riaditeľ očnej kliniky iClinic Dušan Pašek ml. a kapitán mužstva Martin Mečiar počas tlačovej konferencie futbalového klubu ŠKF iClinic Sereď pred štartom Fortuna ligy 2018/2019 v Seredi 19. júla 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Sereď 19. júla (TASR) - Nováčik futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 zo Serede vstupuje do preň historického obdobia odhodlaný, s novým kádrom a víziou vybudovania nového štadióna. Keďže ten terajší nespĺňa licenčné náležitosti, ŠKF iClinic Sereď bude najskôr hrávať v Myjave a neskôr by sa chcel presťahovať do Nitry.Vo štvrtok pred médiá na oficiálnej predsezónnej tlačovej konferencii predstúpili Miloš Hecht, člen Dozornej rady ŠKF Sereď, hlavný tréner Michal Gašparík st., kapitán Martin Mečiar a obranca Ľubomír Michalík, bývalý reprezentant SR.povedal Hecht a na margo klubových ambícií dodal:Sereď pôjde do súťaže s kádrom, ktorý si vybojoval postup doplnený viacerými novými futbalistami.vyjadril sa kouč Gašparík.Za hráčsku kabínu dostali slovo kapitán Mečiar a Michalík.vyslal súperom odkaz kapitán.uviedol Michalík.