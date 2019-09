Sereď si pripísala tretí nerozhodný výsledok za sebou

Na snímke pri lopte hráči Senice Roberto Dias (vľavo) a Joao Favaro (vpravo), za nimi hráč Dunajskej Stredy Eric Ramirez počas zápasu 8. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FK Senica a FC DAC 1904 Dunajská Streda. V Senici, 14. septembra 2019. Foto: FOTO TASR - Martin Palkovič Foto: FOTO TASR - Martin Palkovič

MFK Ružomberok – ŠKF iClinic Sereď 1:1 (1:0)

Góly: 29. Qose – 75. Morong. Rozhodovali: Marhefka - Kováč, Borsányi, ŽK: Gerec, Zsigmund - Dabó, Pankariča, 1248 divákov



Ružomberok: Krajčírik - Kojnok, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš – Zsigmund, Qose (72. Takáč) – Kostadinov, Gerec (81. Ďungel), Regáli (56. Mário Almaský) – Novotný



Sereď: Iliev - Dabó, Djiby Ba, Hučko, Slaninka – Ventúra, Adekuoroye (46. Pankaričan) – Iván, Rorič (69. Louka), Cleber (61. Morong) – Špehar

FK Senica - DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:0)

Gól: 53. K. Vida. Rozhodovali: Kráľovič – Bednár, Bobko, ŽK: Beskorovajnyj (DAC), 823 divákov



Senica: Vorel – Favaro Amaral, Dias, Didiba – de Assis, Klapan, L. Ramirez (46. Baumgartner), El Moudane, Totka – Castaňeda, Sulley (77. Akinyoola)



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis – Oravec – Rodolfo (62. Divkovič), A. Fábry (86. Taiwo) , M. Vida – K. Vida, Ramírez



MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 2:1 (2:0)



Góly: 16. Sidibé, 32. Turík - 61. van Kessel. Rozhodoval: Pavlík, ŽK: Carrillo, Kolesár, ČK: 9. Kpekawa, 1419 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Červak, M. Kolesár - Savvidis - Kountouriotis, Turík (88. Garcia), P. Kolesár (71. Danko), Popovic - Trusa (12. Sidibé)



AS Trenčín: Šemrinec - Ligeon, Šulek, Kpekawa, Neeskens (88. Corryn) - Zubairu, Koolwijk, Roguljič (72. Comvalius) - Bukari, Depetris (12. Kleščík), van Kessel

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina 0:0



Rozhodovali: Gemzický – Weiss, Perát, ŽK: Sloboda, Duga - Demiri, Boženík, 2380 divákov.



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch - Čögley, Asanovič, Pintér, Brašeň - Švec (82. De Souza), Sloboda, Duga (79. Richtárech), Koval - Ďubek (90. Grozdanovski) - Jarovič



Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Kiwior - Demiri – Káčer, Diaz (86. Myslovič)- Jánošík (70. Ďuriš), Boženík (78. Balaj), Sluka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 14. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v dueli 8. kola s ŠKF iClinic Sereď 1:1. Naposledy sa v lige tešili z triumfu ešte v júlovom 1. kole, Sereď si pripísala tretí nerozhodný výsledok za sebou.Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda si v 8. kole pripísali tretí ligový triumf za sebou, keď na ihrisku poslednej Senice vyhrali 1:0.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prerušili vo Fortuna lige sériu troch zápasov bez víťazstva, keď v dueli 8. kola zdolali AS Trenčín 2:1.Futbalisti MŠK Žilina sú aj po 8. kole Fortuna ligy bez prehry na čele tabuľky. V sobotu remizovali na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0 a na konte majú 20 bodov za šesť víťazstiev a dve remízy.Dlho sa absolútne nič pre bránami nedialo. Na prvú strelu medzi žrd, publikum čakalo do 21. min, keď zdiaľky sa brankára hostí Ilieva pokúsil ohroziť Zsigmund. Medzišestnástkový futbal pokračoval až do 29. min, keď Iliev najprv vyrazil krížny pokus Zsigmunda a Qose chladnokrvne dorazil loptu do siete – 1:0. V 44. min po rohovom kope vedľa domácej svätyne hlavičkoval Hučko. To bolo zase prvé ofenzívne pohrozenie Serede. Nič viac mužstvá v ofenzíve do prestávky už neukázali.V úvode druhej polovice sa hostia chvíľku s viacerými hráčmi tlačili pred šestnástku Liptákov, ale nič nevymysleli. V 55. min ďalekonosnú ranu vyslal Twardzik a Iliev vyrazil loptu pred seba. V ďalšom priebehu sa zdalo, že domáci majú hru pod kontrolou, ale prišla 75. min, kolmý výpad Serede, Morong išiel sám na Krajčírika a gólmanovi MFK nedal šancu. Inkasovaný gól očividne s Ružomberčanmi otriasol a už naň nedokázali zareagovať.Seničania nastúpili do zápasu proti Dunajskej Strede s brankárom Vorelom a rozostavením 3-5-2. V prvom polčase bola prevaha na strane hostí, ktorí mali viac loptu na svojich kopačkách. Seničania sa snažili hroziť brejkovými situáciami. V útočnej fáze však boli málo dôrazní a nebezpeční. Dve gólové situácie si vypracovali hostia. V 19. minúte A. Fábry prestrelil z 5-ky a v 23. minúte pálil tvrdo, no Vorel jeho strelu vyrazil. O chvíľu sa dostal k lopte stopér Beskorovajnyj, ale prestrelil. Polčas sa tak skončil bez gólov.V druhom polčase sa Seničania snažili v útoku niečo vymyslieť a boli o niečo nebezpečnejší ako v prvom dejstve. Hneď v 47. minúte mohli ísť do vedenia hostia, ale K. Vida strelou spoza 16-ky našiel pripraveného Vorela. Na druhej strane mohol využiť chybu stopéra Beskorovajnyho Castaňeda, ktorého obišiel v 16-ke, no jeho strelu brankár Jadlička kryl. Jediný gól stretnutia padol v 53. minúte, keď domáci zbytočne stratili loptu na vlastnej polovici a K. Vida strelou z 22 m k ľavej žrdi dal na 0:1. Bojovný zápas, ktorý sa hral prevažne medzi 16-tkami, nepriniesol veľa gólových šancí. Na strane Senice to skúšal v 60. minúte Sulley, ale mieril len do bočnej siete, poistiť vedenie hostí mohol v 66. minúte M. Vida, keď v čistej pozícii z 5-ky prekopol. Hostia sa nakoniec radovali z tesného víťazstva.Dianie v prvom polčase výrazne ovplyvnila situácia zo 7. minúty, keď Kpekawa fauloval domáceho Trusu a dostal červenú kartu. Útočníka Michaloviec vystriedal Sidibé, ktorý v 16. minúte unikol obrane hostí a hoci zakončil z ostrého uhla, prízemnou strelou prekonal Šemrinca. Domáci hráči sa snažili držať hru vo svojej réžii, v 27. minúte však takmer vyrovnal Bukari, no nádejnú situáciu zakončil strelou mimo bránky. Po polhodine hry bolo už 2:0, keď po ďalšom zaváhaní obrany Trenčanov skóroval Turík. Tretí gól rozbehnutých Michalovčanov mohol pridať Peter Kolesár, osamotený pred Šemrincom však prestrelil bránku.Hostia sa po prestávke snažili o kontaktný gól aj napriek oslabeniu. Bukari ešte Kiru neprekonal, no v 61. minúte van Kessel vyhral osobný súboj s Červakom a prestrelil domáceho brankára. Krátko na to mohli P. Kolesár aj Turík vrátiť domácim dvojgólový náskok, Šemrinca však neprekonali. V závere zápasu ešte diváci tlieskali strele Kolesára a efektnému zákroku Šemrinca.Domáci vstúpili do stretnutia proti lídrovi nebojácne. Už v 5. minúte Švecov nepríjemný center len tesne minul pravú žrď súperovej brány. V 16. minúte bol v akcii opäť Švec, ktorého prudkú strelu z uhla brankár hostí kryl. V 22. minúte do tretice Švec z 18 m prestrelil. Prebiehala 28. minúta, po Pintérovej chybe sa Boženík ocitol v čistej príležitosti, avšak Pindroch ho skvelým spôsobom vychytal. Od tohto monmenu to boli hostia, ktorí zvýšili obrátky. V 33. minúte pálil z 10 m Jánošík, skvelý Pindroch však jeho strelu vyrazil. Už o dve minúty vletel do pokutového územia Boženík, ale v záklone mieril tesne vedľa ľavej žrde. V závere polčasu sa ocitol Koval v dobrej príležitosti, strelou z 12 m však Holeca nevystrašil.Do 2. polčasu vstúpili obe mužstvá s vyčkávacou taktikou. V 50. minúte Ďubek rozohral štandardku, ale Jarovič hlavou mieril tesne nad brvno. V 57. minúte sa opäť vyznamenal Pindroch, ktorý tvrdú strelu Jánošíka vytesnil na roh. V 77. minúte prišla šikovná akcia ViOnu, keď Čogley našiel v šestnástke Kovala, ale s jeho strelou si Holec poradil. V 84. minúte mohol rozhodnúť Koval, ktorého našiel v pokutovom územi De Souza, z 10 m však prestrelil. Na opačnej strane Káčerovu strelu z 18 m bechybný Pindroch vytlačil opäť na roh. V 88. minúte nasledovala pekná akcia Pindroch - De Souza - Richtárech, strelu posledného z nich však Holec zlikvidoval. V nadstavenom čase sa v tutovke ocitol Balaj, ale z uhla mieril iba do vonkajšej strany žrde. Vo vyrovnanom stretnutí sa tak body nakoniec delili.