Serena Williamsová po 430 dňoch spoznala chuť víťazstva a napodobnila svoju sestru Venus. Čo bude ďalej?

Niekoľko mesiacov pauzovala

Svetlo na konci tunela

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - V zbierke má 23 grandslamových trofejí a patrí k najlepším hráčkam všetkých čias. Americká tenistka Serena Williamsová v pondelok zaznamenala míľnik, aký hráčky jej kalibru zvyčajne nezažívajú.V dueli 1. kola dvojhry na podujatí WTA v kanadskom Toronte sa dočkala singlového víťazstva po dlhých 430 dňoch.Už 40-ročná Serena sa z triumfu netešila od minuloročného grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži.Pod Eiffelovkou v 3. kole zdolala Američanku Danielle Collinsovú , no v osemfinále nestačila na kazašskú reprezentantku Jelenu Rybakinovú Následne sa predstavila vo Wimbledone, kde sa však v zápase 1. kola zranila a niekoľko mesiacov bola mimo hry.V pondelňajšom dueli úvodného kola na turnaji v Toronte si poradila so Španielkou Nuriou Párrizasovou Díazovou 6:3, 6:4.Po stretnutí Serena vyhlásila, že dúfa v svetlejšie zajtrajšky. „Myslím si, že vidím svetlo na konci tunela a približujem sa k nemu. V ostatnom čase to pre mňa znamenalo všetko. Nemôžem sa dočkať, keď sa toho svetla dotknem,“ uviedla na webe WTA.Pri otázke, čo presne pre ňu znamená „svetlo na konci tunela“, sa zamyslela a odvetila: „Slobodu. Rada hrám, je to skvelé... Ale viete, nebudem to robiť navždy, takže sa snažím robiť to najlepšie, ako viem, a užiť si tie momenty.“Serena Williamsová sa v pondelok stala iba štvrtou hráčkou od roku 2000, ktorá po dovŕšení 40 rokov vyhrala zápas v hlavnej časti turnaja WTA. Pred ňou sa takýto kúsok podaril Martine Navrátilovej Kimiko Dateovej a jej sestre Venus Williamsovej