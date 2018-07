Serena Williamsová sa predstaví v Montreale, dostala voľnú kartu

Americká tenistka Serena Williamsová, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 25. júla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová bude hrať na augustovom turnaji WTA v Montreale, keď dostala od kanadských organizátorov voľnú kartu. Predtým sa predstaví aj na Mubadala Silicon Valley Classic v kalifornskom San Jose.Pre dvadsaťtrinásobnú grandslamovú šampiónku budú turnaje prípravou na blížiaci sa US Open, ktorý sa začína 27. augusta. Na podujatí v Montreale hrala naposledy v roku 2014, keď v semifinále Rogers Cupu nestačila na svoju sestru Venus.Tridsaťšesťročná Williamsová porodila vlani v septembri dcéru Alexis Olympiu a na turnaje veľkej štvorky sa vrátila v máji na Roland Garros, no pre zranenie prsného svalu odstúpila krátko pred osemfinálovým duelom proti Ruske Marii Šarapovovej. Na júlovom Wimbledone postúpila až do finále, kde prehrala s Nemkou Angelique Kerberovou. Informovala o tom agentúra AP.