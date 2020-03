Serena Williamsová sa s rodinou utiahla do ústrania, najbližších šesť týždňov bude najmä mamou

Finálový turnaj Pohára federácie odložili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.3.2020 (Webnoviny.sk) - Známi športovci po celom svete vyzývajú na ochranu pred koronavírusom. Výnimkou nie je ani bývalá svetová tenisová jednotka Serena Williamsová. Fenomenálna Američanka na svojom instagramovom profile uviedla, že spolu so svojou rodinou sa utiahli do ústrania a budú sa venovať jeden druhému.Dvadsaťtrinásobná grandslamová singlová šampiónka a jedna z najlepších tenistiek histórie je už dva a pol roka vydatá za amerického investora a podnikateľa na internete Alexisa Ohaniana, spolu majú dvojročnú dcérku Olympiu."Najbližších šesť týždňov strávime v ústraní. Budem ženou, matkou, kuchárkou. Budem upratovať, čistiť, urobím si pleťovú masku. Ukážem vám, ako to chodí... Buďte všetci zodpovední a zostaňte v bezpečí, Je to vážne," napísala Serena Williamsová na svojom instagrame a pridala krátke video, ako jej robia makeup.Serena Williamsová (38) bola dosiaľ naposledy súčasťou súťažného diania začiatkom februára, keď vo Washingtone pomohla tímu USA k postupu cez Lotyšsko na finálový turnaj Pohára federácie, ktorý sa mal v apríli uskutočniť v Budapešti. Práve Američanky mali byť prvými súperkami Sloveniek v C-skupine turnaja, ktorý napokon odložili na neurčito v dôsledku celosvetovej pandémei koronavírusu.Mladšia zo sestier Williamsových počas kariéry získala 73 turnajových titulov vo dvojhre a ďalšie 23 pridala vo štvorhre. V kombinácii dvojhry, štvorhry a miešanej štvorhry vybojovala na grandslamových turnajoch dovedna 39 titulov, čo je najviac spomedzi všetkých aktívnych hráčok. Pred prerušením tenisovej sezóny jej v rebríčku WTA vo dvojhre patrila 9. priečka.