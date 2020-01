Serena Williamsová začala sezónu turnajovým titulom, víťazný šek darovala obetiam požiarov v Austrálii (video)

Auckland - dvojhra - finále



nedeľa



Serena Williamsová (USA-1) - Jessica Pegulová (USA) 6:3, 6:4





12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová sa po troch rokoch dočkala turnajového titulu na okruhu WTA. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre triumfovala v úvode aktuálnej sezóny na podujatí ASB Classic v novozélandskom Aucklande, kde si vo finále poradila s krajankou Jessicou Pegulovou 6:3, 6:4."Cítim sa dobre. Bol to dlhý čas, čo som čakala na turnajové prvenstvo. Myslím si, že na mojej tvári môžete vidieť, že sa mi uľavilo. Jessica bola vo finále skvelá. Bol to vynikajúci zápas a ja som si v súboji o titul nemohla želať lepšiu protivníčku," zhodnotila 38-ročná Američanka.Williamsová ovládla vôbec prvý turnaj od januára 2017 a zároveň od narodenia dcéry Olympie. Medzitým bola dvakrát vo finále Wimbledonu aj dvakrát vo finále US Open.Vďaka triumfu mladšia zo sestier Williamsových získala šek na 43-tisíc amerických dolárov, ale ten ihneď darovala obetiam ničivých požiarov v Austrálii. Finančnú pomoc okrem rodáčky zo Saginaw poskytli aj ďalšie tenisové hviezdy ako Ashleigh Bartyová Nick Kyrgios či Maria Šarapovová Mladšia zo sestier Williamsových odohrala v Aucklande päť zápasov, v ktorých stratila jediný set. Navyše, v dobrej forme sa prezentovala aj vo štvorhre, kde po boku Caroline Wozniackej stroskotala až vo finále. "Cítim, že som sa v priebehu týždňa zlepšovala. Je to určite príjemná správa," zhodnotila skúsená Američanka, ktorá sa pripravuje na Australian Open.