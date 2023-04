Séria s Helen Graceovou pokračuje. Je tu novinka Vadí-nevadí

Zdanlivo náhodné zločiny sa však začínajú časom prelínať a to je parketa vyšetrovateľky Helen Graceovej.

Mrazivý triler z pera M.J.Arlidgea Vadí-nevadí .

Kriminalita v meste zvláštne narastá, ešte nikdy nebolo v uliciach toľko násilia a nepokojov. Podpaľačstvo v dokoch. Dobodaný muž v aute. Vražda v mestskom parku. Čo spája všetky tieto zločiny bez zjavnej príčiny, po ktorých nezostávajú žiadne stopy?

Hlavná vyšetrovateľka Helen Graceová šípi, že nemôže ísť o náhodu. Všetky trestné činy sú očividne iba dielikmi skladačky a postupne zapadajú na svoje miesto. Pomaly vychádza najavo, aká zvrátená a dômyselná je celá sieť zločinov.

Vtedy si Helen uvedomí, že sa jej ju možno nikdy nepodarí rozmotať.

Nový prípad pre vyšetrovateľku Helen Graceovú, ktorá musí navyše riešiť problémy v tíme, zákulisné intrigy a snahu o podkopanie jej pozície.

Vadí-nevadí je typický M.J.Arlidge. Keď sa rozbehne, ide to ako po masle. Výborne premyslené, pekne všetko začína zapadať do seba ako puzzle. Miestami je to naozaj mrazivé, keď si uvedomíte, ako to všetko vrah premyslel, ako to zorganizoval...a ako ľahko by ste do toho mohli spadnúť aj vy sami.

Možno vás bude vytáčať Joseph Hudson, expartner Helen Graceovej. V niektorých pasážach by ste ho možno najradšej chytili pod krk a... túto líniu v policajnom tíme, intrigy, zákulisné hry, to Arlidge naozaj výborne popísal.

Rovnako aj odveký boj s novinárkou Emiliou Garanitovou, ktorá sa neštíti ničoho, zapredá aj dušu, keď chce získať dobrý materiál.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky

M. J. Arlidge je anglický spisovateľ. Jeho kariéru ovplyvnilo pätnásť rokov práce v televízii, kde sa podieľal na tvorbe obľúbených seriálov (Torn, The Little House, Undeniable a Silent Witness). Skúsenosti z televíznej brandže stoja za jeho knižnými bestsellermi s hlavnou postavou vyšetrovateľky Helen Graceovej, ktoré vyšli aj vo vydavateľstve IKAR. Arlidgeova kniha Talent na smrť je samostatný román.

Milan Buno, knižný publicista