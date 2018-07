SERIÁL: Chátrajúci skelet obchodného centra v Nitre možno dostavajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský

Nitra 5. júla (TASR) – Rozostavaný betónový skelet na brehu rieky Nitra pri Brezovom háji chátra už niekoľko rokov. Obyvateľom mesta je dlhé roky tŕňom v oku a na stretnutiach s vedením mesta či poslancami opakovane žiadali chátrajúci skelet odstrániť. Na problémy v minulosti upozorňovali aj mestskí policajti. „Pri rozostavanom obchodnom centre sa schádzajú osoby z problémového sociálneho prostredia i skupiny mládeže. Svojimi spontánnymi prejavmi znepríjemňujú spánok obyvateľom bytov na protiľahlom brehu rieky," upozorňovali policajti.V posledných dňoch sa však v okolí skeletu objavili stavebné mechanizmy, ktoré naznačujú, že investor má záujem po 11 rokoch od začiatku výstavby pokračovať v stavebných prácach. „Práce, ktoré v súčasnosti prebiehajú v areáli staveniska, nie sú demolačnými ani stavebnými prácami. Ide výlučne o prípravné práce, upratovanie a čistenie staveniska. Konkrétne ide o ekologickú likvidáciu a zhodnotenie uložených stavebných dielcov, ktoré nebudú pri dostavbe využité," informoval manažér projektu Peter Kuliffay zo spoločnosti Living Park, a.s., ktorá je investorom projektu.Výstavba City Parku, dnes už Living Parku, sa začala v roku 2007. Termín dokončenia bol avizovaný na jeseň 2008. Na ploche 28.000 metrov štvorcových mala byť umiestnená zhruba stovka obchodov, v čase spustenia výstavby bolo obsadených približne 60 % plôch. Súčasťou areálu mala byť rekreačná zóna vrátane móla, ktoré by umožnilo člnkovanie na rieke.Po necelom roku investor prerušil stavebné práce. Dôvodom boli právne spory o pozemky, problémy so stavebným povolením, ale aj finančná kríza a problémy s úverovaním. Na stavbe bolo preinvestovaných vyše 10 miliónov eur, keď investor rozostavaný skelet zakonzervoval a všetky práce zastavil.Podľa najnovších informácií investor požiadal stavebný úrad o vydanie dodatočného stavebného povolenia. „Stavebné konanie je plne v kompetencii stavebného úradu, ktorý postupuje v zmysle stavebného zákona. Práce na dostavbe by sme chceli začať na jeseň tohto roka. Urobíme všetko pre to, aby sme dodržali najneskorší termín otvorenia na jar 2020," potvrdil Kuliffay.Zámerom investora je dostavba skeletu vo forme polyfunkčného objektu pozostávajúceho z nákupného centra, bytovej časti a parkovacieho domu. Smerom k rieke vzniknú tri bytové bloky s výhľadom na hrad a promenáda s terasami, cyklotrasou a detskými ihriskami. Jednou z primárnych ambícií projektu je "vrátiť" rieku obyvateľom a návštevníkom, vytvoriť nábrežnú promenádu a umožniť im využívať jej blízkosť na voľnočasové aktivity.