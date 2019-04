SERIÁL: Dub lesný v Smokovci hlási príchod jari

Na snímke zastrihnutá koruna buka lesného v centre Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách 23. apríla 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 23. apríla (TASR) – Dub lesný, ktorý pred desiatkami rokov vysadili pred súčasným domom Horskej záchrannej služby (HZS) v Starom Smokovci, odolal víchriciam a prispôsobil sa mu aj rozvoj tejto tatranskej osady. Podľa Tatrancov i horských záchranárov každoročne prvými pukmi hlási príchod jari. Keď sa jeho listy sčervenajú, je to zase znak, že sa blíži jeseň.priblížila Inga Janigová z popradského pracoviska Štátneho archívu v Prešove, ktorej o tomto strome porozprával bývalý náčelník HZS Jozef Koršala.Odvtedy sa v Starom Smokovci vystriedalo niekoľko generácií horských záchranárov, ktorí tento strom starostlivo upravujú a chránia. Osadili pod ním aj lavičku, kde nájdu návštevníci i obyvatelia osady miesto na oddych či tieň počas teplých letných dní.V súčasnosti má strom vďaka každoročnému strihaniu tvar zvončeka, resp. klobúka, v zime, keď je bez listov, zase pripomína strašiaka.uviedol dlhoročný záchranár HZS Ján Kušnirák, ktorý konáre strihá do výšky dvoch metrov, väčšinou na prelome júna a júla, keď začína v Tatrách jar. Zaujímavosťou je, že vlani ho strihali o mesiac skôr, keďže sa zazelenal už koncom mája.skonštatovala Janigová, ktorá v roku 2017 prihlásila tento dub lesný do súťaže o najkrajší slovenský strom. Zrejme pre svoj mladší vek však neuspel. Janigová však verí, že keď sa o neho budú horskí záchranári aj naďalej takto starať, raz túto dominantu Smokovca ocení aj verejnosť.dodala.