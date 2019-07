Seriál Hra o tróny ovládol nominácie na ceny Primetime Emmy, v histórii ide o rekordný počet

Nominácie pre úspešný Černobyľ

Mená moderátorov nie sú známe



Prehľad nominácií na ceny Primetime Emmy vo vybraných kategóriách

Najlepší dramatický seriál

Volajte Saulovi

Bodyguard

Hra o tróny

Na muške

Ozark

Pose

Boj o moc

This Is Us

Najlepší komediálny seriál

Barry

Potvora

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Viceprezident(ka)

Najlepšia limitovaná séria

Černobyľ

Útek z väzenia v Dannemore

Fosse/Verdon

Ostré predmety

When They See Us

Najlepší televízny film

Čierne zrkadlo - Bandersnatch

Brexit

Deadwood

Kráľ Lear

Moja večera s Hervém

Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Kit Harington (Hra o tróny)

Bob Odenkirk (Volajte Saulovi)

Billy Porter (Pose)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu

Emilia Clarke (Hra o tróny)

Jodie Comer (Na muške)

Viola Davis (Vražedné práva)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Sandra Oh (Na muške)

Robin Wright (Dom z kariet)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Čierny pondelok)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Viceprezident(ka))

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Potvora)

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série alebo filmu

Mahershala Ali (Temný prípad)

Benicio Del Toro (Útek z väzenia v Dannemore)

Hugh Grant (Škandál po anglicky)

Jared Harris (Černobyľ)

Jharrel Jerome (When They See Us)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série alebo filmu

Amy Adams (Ostré predmety)

Patricia Arquette (Útek z väzenia v Dannemore)

Joey King (Odhalenie)

Niecy Nash (When They See Us)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Aunjanue Ellis (When They See Us)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu

Alfie Allen (Hra o tróny)

Jonathan Banks (Volajte Saulovi)

Nikolaj Coster-Waldau (Hra o tróny)

Peter Dinklage (Hra o tróny)

Giancarlo Esposito (Volajte Saulv)

Michael Kelly (Dom z kariet)

Chris Sullivan (This Is Us)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu

Gwendoline Christie (Hra o tróny)

Julia Garner (Ozark)

Lena Headey (Hra o tróny)

Fiona Shaw (Na muške)

Sophie Turner (Hra o tróny)

Maisie Williams (Hra o tróny)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Anthony Carrigan (Barry)

Tony Hale (Viceprezident(ka))

Stephen Root (Barry)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Henry Winkler (Barry)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Anna Chlumsky (Viceprezident(ka))

Olivia Colman (Potvora)

Sian Clifford (Potvora)

Betty Gilpin (GLOW)

Sarah Goldberg (Barry)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série alebo filmu

Asante Blackk (When They See Us)

Paul Dano (Útek z väzenia v Dannemore)

John Leguizamo (When They See Us)

Stellan Skarsgard (Černobyľ)

Ben Whishaw (Škandál po anglicky)

Michael K. Williams (When They See Us)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série alebo filmu

Patricia Arquette (Odhalenie)

Marsha Stephanie Blake (When They See Us)

Patricia Clarkson (Ostré predmety)

Vera Farmiga (When They See Us)

Margaret Qualley (Fosse/Verdon)

Emily Watson (Černobyľ)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2019 (Webnoviny.sk) - Zoznamu kandidátov 71. ročníka udeľovania televíznych cien Primetime Emmy dominuje seriál Hra o tróny (2011 - 2019), ktorý má celkovo 32 nominácií.Je to rekordný počet nominácií, ktorý kedy nejaký projekt získal v rámci jedného ročníka.S dvadsiatimi nomináciami skončila komediálna séria The Marvelous Mrs. Maisel (2017). O jednu menej má historická miniséria Černobyľ (2019), 18 si na konto pripísala komediálna šou Saturday Night Live (1975), so 17 nomináciami sa o ceny uchádzajú projekty Barry (2018) a Fosse/Verdon (2019). Šestnásť nominácií si vyslúžila séria When They See Us.Nominácie v kategórii Najlepší dramatický seriál získali spomínaná Hra o tróny, Volajte Saulovi (2015), Bodyguard (2018), Na muške (2018), Ozark (2017), Pose (2018), Boj o moc (2018) a This Is Us (2016). O trofej pre herca v hlavnej úlohe dramatického seriálu zabojujú Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Hra o tróny), Bob Odenkirk (Volajte Saulovi), Billy Porter (Pose) a Milo Ventimiglia (This Is Us). V ženskej kategórii sa zase o cenu uchádzajú Emilia Clarke (Hra o tróny), Jodie Comer (Na muške), Viola Davis (Vražedné práva), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This Is Us), Sandra Oh (Na muške) a Robin Wright (Dom z kariet).Na Najlepší komediálny seriál nominovali projekty Barry, The Marvelous Mrs. Maisel, Potvora (2016), The Good Place (2016), Russian Doll (2019), Schitt's Creek (2015) a Viceprezident(ka) (2012). V kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu získali nominácie Anthony Anderson (Black-ish), Don Cheadle (Čierny pondelok), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry) a Eugene Levy (Schitt's Creek).V ženskej kategórii figurujú Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Julia Louis-Dreyfus (Viceprezident(ka)), Natasha Lyonne (Russian Doll), Catherine O'Hara (Schitt's Creek) a Phoebe Waller-Bridge (Potvora).Udeľovanie cien sa uskutoční 22. septembra v losangeleskom Microsoft Theater. Mená moderátorov slávnostného večera zatiaľ nie sú známe.