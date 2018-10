SERIÁL: Košické budovy majú v sebe kúsok Prahy

Stopy Československej republiky (ČSR) sú v Košiciach podľa Heleny Miškufovej zo Slovensko-českého klubu v SR viditeľné aj v architektúre. Kúsok Prahy v sebe nesú napríklad budova Hlavnej pošty, Masarykova kolónia bankových úradníkov, takzvaná Malá Praha (na snímke), či kostol Krista Kráľa. Podľa nej je v Košiciach mnoho budov, ktoré projektovali českí architekti. V Košiciach 14. októbra 2018. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 14. októbra (TASR) – Stopy Československej republiky (ČSR) sú v Košiciach podľa Heleny Miškufovej zo Slovensko-českého klubu v SR viditeľné aj v architektúre. Ako hovorí, kúsok Prahy v sebe nesú napríklad budova Hlavnej pošty, Masarykova kolónia bankových úradníkov či takzvaná Malá Praha. Podľa nej je v Košiciach mnoho budov, ktoré projektovali českí architekti.Ako pripomenula, keďže po roku 1918 vznikol nový štátny útvar a v jeho východnej časti nebol dostatok odborných pracovníkov štátnej správy, začali sem prichádzať ľudia s potrebným vzdelaním.povedala.Počas desiatich rokov sa od vzniku ČSR do Košíc prisťahovalo takmer 16.000 nových obyvateľov, čo prinieslo aj bytovú krízu. Keďže hlavným mesto republiky už nebola Budapešť ale Praha, menili sa aj kultúrne vplyvy. Novou výstavbou sa do centra mesta dostávala i moderná architektúra.uviedla architektka Adriana Priatková s tým, že ich vyhotovili českí architekti Rudolf Brebta, Václav Bartoš a Július Zikmund v spolupráci s Bohumilom Jelínkom.Bytový útvar Masarykova kolónia bankových úradníkov je oproti budove Technickej univerzite a bol postavený podľa projektu Josefa Poláška. Je zaradený aj do zoznamu medzinárodnej organizácie na ochranu modernej architektúry DOCOMOMO.doplnila Miškufová s tým, že občianske združenie, ktoré vzniklo, ju chce vrátiť na pôvodné miesto.Jedným z najvýznamnejších stavebných inžinierov pôsobiacich v Košiciach bol počas prvej ČSR Alojz Novák, ktorý stál aj za výstavbou kostola Krista Kráľ.povedala Miškufová.Kultúrnou pamiatkou je aj zoskupenie budov Hlavnej pošty.uzavrela.Podľa Priatkovej sa budova na Poštovej ulici považuje za prvú verejnú stavbu na Slovensku, ktorá bola postavená v modernom duchu. Rozsiahly blok terajšej pošty v Košiciach bol postavený v rokoch 1928 až 1930.