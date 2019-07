SERIÁL: Kvetináč má takmer každý, hampuľák je len v Helcmanovciach

Na snímke ukážka rubriky seľansko-slovenského slovníka v občasníku obce Helcmanovce. Helcmanovce, 8. júla 2019. Foto: TASR Diana Semanová Foto: TASR Diana Semanová

Helcmanovce 8. júla (TASR) - Nárečie, ktoré v Helcmanovciach v súčasnosti používa najmä staršia generácia, obsahuje veľa nemeckých, maďarských aj rusínskych slov. Ako pre TASR povedala obyvateľka tejto obce v okrese Gelnica Mária Kuchárová, dedinu volajú Selo. „uviedla s tým, že v občasníku obce býva i rubrika s názvom Seľansko-slovenský slovník.Každá z okolitých obcí, ako napríklad Mníšek nad Hnilcom, Úhorná, Slovinky, Smolnícka Huta či Poráč, má iné nárečie.povedala. V Helcmanovciach sú to napríklad aj slová batuch (bič), cupaty (bozkávať), dykvanka (tekvica), gurt (dámsky opasok), chvalač (špendlík), kincki-rincki (kotrmelec), kocerbína (orgován) či kosy (vrkoče).Na zabíjačke sa v Helcmanovciach nerobia jaternice ale hurky.vysvetlila. Podľa Seľansko-slovenského slovníka je to zabíjačková hostina.Keď nedávno padali krúpy, spomenula si na to, ako by to zvestovala jej stará mama svojej susede - typicky po Seľansky.“ spresnila 68-ročná Kuchárová s tým, že v okolitých dedinách je to napríklad kochľik alebo truhľik, čo je už väčší kvetináč.Nárečie používa a šíri ďalej aj prostredníctvom folklóru, ktorému sa roky venuje. Aktuálne pripravuje s deťmi rôzne vystúpenia.dodala. Ako hovorí, seľančina je skôr nárečie s tvrdou výslovnosťou, tá je zároveň v niektorých slovách špecifická.povedala Kuchárová.Podľa jej slov staršia generácia používa nárečie pravidelne.dodala s tým, že je dôležité zachovávať nárečie.uzavrela.