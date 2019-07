SERIÁL: Lendacké nárečie ovplyvnili Nemci i blízkosť hranice s Poľskom

Na snímke pohľad na časť obce Lendak v pozadí Vysoké a Belianske Tatry v Lendaku, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lendak 18. júla (TASR) – Podtatranská obec Lendak je jednou z najväčších na Slovensku a okrem iného sa môže popýšiť aj vlastným nárečím. To ovplyvnila najmä prítomnosť Nemcov v minulom storočí, ale aj blízkosť hraníc s Poľskom. „priblížil pre TASR Ján Neupauer z odboru kultúry na tamojšom obecnom úrade.Lendačania sú podľa neho známi tým, že slovami väčšinou šetria a hovoria za nich ich ruky a skutky. Aj preto im v nárečí chýbajú niektoré pomenovania.“ ozrejmil Neupauer.Sú slová, ktoré sa s tými slovenskými veľmi podobajú, Lendačania ich však vyslovujú tvrdšie a akoby zamlčia niektoré písmená. Sú však aj také, ktoré so slovenčinou nemajú nič spoločné. „,“ vymenoval Neupauer. Ústa sa po lendacky povedia gjymba, vargy sú pery, bajta je doska na vaľkanie cesta, kjyrnicka je mútička na maslo. Keď chcete v Lendaku povedať na niekoho, že je škaredý, poviete, že je vrôdoš, ak hľadáte cedidlo na rezance, podajú vám drušľok. Oltár je po lendacky untoš, sufľa zase lopata, smark označuje sopeľ a spuľoš znamená kolovrátok.Neupauer dodal, že veľa slov sa za posledné roky z nárečia vytratilo a poslovenčili sa. „,“ dodáva Neupauer.Anna Koščáková je v dedine pod Beliankami známa tým, že dlhé roky píše básničky po „lendacky“. Zatiaľ sa jej nepodarilo nič vydať knižne, pracuje však na tom, aby si jej tvorbu mohli prečítať aj iní. Rodičia ju v písaní nikdy nepodporili, pretože mali gazdovstvo a potrebovali ju tam, nie za písacím stolom. „hovorí Koščáková. Jej básničky sú všetky o Lendaku, miestnych obyvateľoch, ktorí ťažko pracujú na svojich gazdovstvách, ale píše aj o svojej rodine a pomeroch v spoločnosti, ktoré sa za posledné roky podľa nej veľmi zmenili.Jednou z jej najobľúbenejších básničiek je, teda „, kde sa okrem iného píše – „. Upozorňuje v nej na to, že čoraz menej lendackých detí hovorí v tradičnom nárečí a vinu za to kladie aj ich mamám, ktoré s nimi prestávajú hovoriť po „číta ďalší úryvok pani Koščáková, ktorá veľmi ľúbi svoj rodný jazyk a za svoju reč sa nikdy nehanbila.dodáva na záver.