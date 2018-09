SERIÁL: V Kopčanoch si pútnici pripomínajú svätú Margitu Antiochijskú

Kostol sv. Margity Antiochijskej v obci Kopčany v okrese Skalica sa napriek svojmu úctyhodnému veku dostal do záujmu verejnosti výraznejšie až v tomto tisícročí. V roku 2004 boli v jeho okolí objavené veľkomoravské hroby, ktoré dokázali, že pôvod kostola siaha až do doby Veľkomoravskej ríše. Aj z tohto dôvodu sa kostol stáva častejším cieľom pútnikov až v posledných rokoch. Do roku 1994 sa liturgie a púte konali pri kostole len pri príležitosti púti, ktoré súviseli s patrónkou kostola Margitou Antiochijskou. V Kopčanoch 11. septembra 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Kopčany 11. septembra (TASR) - Kostol sv. Margity Antiochijskej v obci Kopčany v okrese Skalica sa napriek svojmu úctyhodnému veku dostal do záujmu verejnosti výraznejšie až v tomto tisícročí. V roku 2004 boli v jeho okolí objavené veľkomoravské hroby, ktoré dokázali, že pôvod kostola siaha až do doby Veľkomoravskej ríše.Aj z tohto dôvodu sa kostol stáva častejším cieľom pútnikov až v posledných rokoch. Do roku 1994 sa liturgie a púte konali pri kostole len pri príležitosti púti, ktoré súviseli s patrónkou kostola Margitou Antiochijskou.Tento rok sa v júli konala aj medzinárodná púť s relikviami sv. Margity Antiochijskej.uviedol biskupský delegát pre sprevádzanie relikvií z Olomouca Jiří Koníček o poslednej púti.Kostol v Kopčanoch získa pre pútnikov na význame aj tým, že relikvie, s ktorými sa tento rok putovalo z Olomouca do Marcheggu, sa do konca roka stanú trvalou súčasťou holíčskej farnosti.doplnil Koníček.Ku kostolíku však neputujú iba návštevníci, ktorí si chcú pripomenúť Margitu Antiochijskú, ale aj ochrancovia a milovníci prírody. V tesnej blízkosti kostolíka rastie lipa, ktorá sa v tomto roku uchádza o titul Strom roka, ktorý usporadúva Nadácia Ekopolis.uvádza o približne 235-ročnej lipe, ktorá je vysoká 20 metrov, programový manažér projektu Milan Hronec.Kostol stojí na miernej vyvýšenine uprostred polí v blízkosti rieky Moravy. Bohatý vývoj kostolíka dokumentuje množstvo hodnotných vrstiev ako svedectvo jeho významu v kultúrno–historických súvislostiach.uviedla pracovníčka Záhorského múzea v Skalici Lucia Pecinová.Kostolík je dlhý 11,9 a široký 5,21 metra a mal pôvodne aj nartex, čo je v podstate predsieň. O účele jeho využitia existujú rôzne hypotézy. Najpravdepodobnejšou verziou je, že nartex slúžil ako hrobka alebo krstiteľnica.Kostolík je v súčasnosti považovaný za najstarší nález z obdobia Veľkej Moravy. Prvé archeologické výskumy prebehli v roku 1961 pod vedením Ľudmily Kraskovskej, ktorá kostolík datovala do 13. storočia.ozrejmila Pecinová.Kostol však neslúžil iba pre náboženské účely. Historickou zaujímavosťou je, že kostolík v druhej polovici 15. storočia fungoval aj ako pevnosť.pridala málo známu informáciu Pecinová.